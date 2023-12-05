Ömer Bolat: Katar'la ikili ticaretin 5 milyar dolara ulaşması hedefleniyor Ticaret Bakanı Bolat, sosyal medyadan yayınladığı mesajında Katar'la 5 milyar dolarlık ticaret hacminin hedeflendiğini bildirdi.

AA

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Katar ziyaretine ilişkin paylaşım yaparak, iki ülke arasındaki ticaret hedefini aktardı.

Bakan Bolat, Katar'la imzalanan Ticari Ekonomik Ortaklık Anlaşması'nın (TEPA) yürürlüğe girmesiyle birlikte orta vadede ikili ticaretin 5 milyar dolara ulaşmasının hedeflendiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından bu yıl ikinci kez Katar'a gerçekleştirilen ziyaret kapsamında, Türkiye ile Katar arasındaki ortaklığın güçlendirilmesine olan bağlılığın ortaya konulduğunu aktaran Bolat, şu ifadeleri kullandı:

Doha'da gerçekleştirilen EXPO 2023 Fuarı çerçevesinde, Sayın Cumhurbaşkanımız Ticaret Bakanlığımızın ev sahipliğini yaptığı Türk pavilyonunu ziyaret etmişlerdir.

Hedef: İkili ticaretin 5 milyar dolara ulaşması

Katar Emiri Şeyh Tamim ile gerçekleştirilen görüşme kapsamında, TEPA'nın yürürlüğe girmesiyle birlikte orta vadede ikili ticaretin 5 milyar dolara ulaşması hedeflenmektedir.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)