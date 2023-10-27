Ömer Bolat: Mısır'da çok verimli bir görüşme gerçekleştirdik

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Mısır Ticaret ve Sanayi Bakanı Ahmet Samir Saleh ile bir görüşme gerçekleştirdi.
Bolat, Mısır gezisinde gerçekleştirdiği görüşmelerin iki ülke arasındaki her alanda güçlenen ilişkilerin bölge için son derece önemli olduğuna inandığını belirterek, sosyal medya platformundan bir değerlendirme paylaştı.
Bakan Bolat, Mısır'ın başkenti Kahire'de kurduğu temasları aktardığı mesajında ortak projelere değinerek şöyle konuştu:
Kahire ziyaretimizde, Mısır Ticaret ve Sanayi Bakanı kardeşim Ahmet Samir Saleh ile bir araya gelerek, ülkelerimiz arasındaki ekonomik gelişmeleri, ticaret, yatırımlar ve müteahhitlik alanında ortak çalışabileceğimiz projeleri ele aldığımız çok verimli bir görüşme gerçekleştirdik.
"Türkiye ve Mısır, güç merkezleri"
Türkiye ve Mısır, 200 milyona yaklaşan toplam nüfusları, 1,5 trilyon dolara yaklaşan toplam Gayri Safi Milli Hasılaları ve 800 milyar dolara yaklaşan ticaret hacimleri ile önemli güç merkezleridir ve işbirliğimiz çok daha büyük bir potansiyeli barındırmaktadır.
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