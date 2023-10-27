Ömer Bolat: Mısır'da çok verimli bir görüşme gerçekleştirdik Ticaret Bakanı Bolat yatırım toplantıları kapsamında Mısır'a gitti. Bakan Bolat, burada Mısır ve Türkiye arasındaki ekonomik gelişmeleri ve ortak gerçekleştirilebilecek projeleri görüştüklerini dile getirdi.

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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Mısır Ticaret ve Sanayi Bakanı Ahmet Samir Saleh ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Bolat, Mısır gezisinde gerçekleştirdiği görüşmelerin iki ülke arasındaki her alanda güçlenen ilişkilerin bölge için son derece önemli olduğuna inandığını belirterek, sosyal medya platformundan bir değerlendirme paylaştı.

Bakan Bolat, Mısır'ın başkenti Kahire'de kurduğu temasları aktardığı mesajında ortak projelere değinerek şöyle konuştu:

Kahire ziyaretimizde, Mısır Ticaret ve Sanayi Bakanı kardeşim Ahmet Samir Saleh ile bir araya gelerek, ülkelerimiz arasındaki ekonomik gelişmeleri, ticaret, yatırımlar ve müteahhitlik alanında ortak çalışabileceğimiz projeleri ele aldığımız çok verimli bir görüşme gerçekleştirdik.

"Türkiye ve Mısır, güç merkezleri"