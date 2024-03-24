Ömer Bolat: Türkiye'nin ihracatının yüzde 45'i Trakya'dan geçiyor Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Çorlu Ticaret ve Sanayi Odasındaki toplantıda Türkiye'ye üretim anlamında 4,5 Türkiye ekonomisi daha eklendiğini vurgulayarak bölgenin ihracata katkısını dile getirdi.

AA

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Tekirdağ ziyaretleri kapsamında Çorlu Ticaret ve Sanayi Odasında düzenlenen iş dünyası ile buluşma toplantısına katıldı.

Bakan Bolat, organize sanayi bölgelerinin çok olmasının Türkiye'nin dönüşümünü gösteren önemli göstergeler olduğunu vurguladı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Geçen yıl 1 trilyon 118 milyar doları aştığımız söylersem bu milli gelirin yaklaşık dört buçuk katı arttığının delilidir. Yani, bir Türkiye'ye dört buçuk Türkiye ekonomisi daha eklenmiş demektir üretim anlamında." dedi.

Milli gelirin 2002'de 230 milyar dolar olduğunu hatırlatan Bolat, sözlerini "Geçen yıl 1 trilyon 118 milyar doları aştığımız söylersem bu milli gelirin yaklaşık dört buçuk katı arttığının delilidir. Yani, bir Türkiye'ye dört buçuk Türkiye ekonomisi daha eklenmiş demektir üretim anlamında." şeklinde sürdürdü.

"Milli gelir yaklaşık dört buçuk kat arttı"

Türkiye'nin büyümeye devam ettiğini ifade eden Bolat, şu ifadeleri kullandı:

Milli gelirimizin 2002'de 230 milyar dolar olduğunu düşünürsek geçen yıl 1 trilyon 118 milyar doları aştığımız söylersem bu milli gelirin yaklaşık dört buçuk katı arttığının delilidir. Yani, bir Türkiye'ye dört buçuk Türkiye ekonomisi daha eklenmiş demektir üretim anlamında. Bu kendiliğinden olmadı ki. Siyasi istikrarla oldu. Güçlü siyasi istikrar, güçlü ekonomi yönetimiyle oldu. Halkımız bunu görüyor. Gördüğü için de 17 tane seçim zaferi hediye etti. Allah'a şükür. Çalışan, üreten, halka hizmet edeni, halkımız daima baş tacı ediyor.

"Halkın refah düzeyi yükseldi"

Bolat, gelişen ve büyüyen Türkiye'de halkın refah düzeyinin arttığını, 2002 yılında 3 bin 608 dolar olan milli gelirin geçen yıl 13 bin 110 dolar olarak dört katı artış gösterdiğini aktardı.

"20 yılda ortalama yıllık 1 milyon ile 1 milyon 400 bin arasında daire satıldı"

Türkiye'de son 20 yılda ortalama yıllık 1 milyon ile 1 milyon 400 bin arasında daire satıldığını aktaran Bolat, şunları kaydetti:

Bu daireleri Avrupalılar veya dışarıdakiler gelip almıyor. Bizim insanımızı alıyor. Türkiye'de 2002 yılında 4 milyon otomobil toplam 7 milyon araç varken şu anda 15 buçuk milyonu otomobil toplam 27 milyon araç tescili var. Bu araçlar yollarımızda. Zaten trafik sıkışıklıklarını görüyoruz. 30 bin kilometre duble yollar yapıldı. Binlerce kilometre otoyol yapıldı. Binlerce kilometre hızlı trenler yapılıyor. 400 tane tünel yapıldı, viyadükler yapıldı. Tüp geçitler yapıldı. Onlarca büyük köprüler yapıldı. Bunlar niçin yapılıyor? Ticaret artsın diye. Vatandaşımız rahatça ulaşım yapabilsin, işine gitsin, memleketine gitsin, ticaretine gitsin, tatiline gitsin diye yapıldı.

"Türkiye'nin ihracatının yüzde 45'i Trakya'dan geçiyor"

Bolat, Trakya'nın Türkiye'nin Avrupa'ya ve dünyaya açılan kapısı olduğunu dile getirdi.

Türkiye ihracatının yüzde 45'inin bölgedeki gümrüklerden yapıldığını vurgulayan Bolat, şöyle konuştu:

Türkiye'nin ihracatının yüzde 45'i Çorlu'dan geçiyor Tekirdağ'dan geçiyor, Edirne'den geçiyor, Kırklareli'nden geçiyor. Bu şehirlerimize büyük değer kazandırıyor. İş yapılıyor, ticaret, lojistik, Türkiye'nin lojistik sektörü değerli arkadaşlar 100 milyar dolara ulaştı. Lojistikten kazandığımız para, döviz 40 milyar dolara ulaştı.

"Türkiye'nin ihracatının 256 milyar dolar"

Türkiye'nin ihracatının 256 milyar dolar olduğunu bunun yüzde 94'ünü de sanayi ürünlerinin oluşturduğunu belirten Bolat, ürünlerin Avrupa ülkeleri, ABD ve Kanada gibi ülkelere satıldığını aktardı.

Bolat, ürünlerinin kaliteli olması nedeniyle önemli ülkelerin ihracat için Türkiye'yi tercih ettiğini, Türkiye'nin 12 bin ürün ihraç ettiğini belirtti.

"Döviz kazanmaya devam"

Türkiye'nin üretmeye, yatırım ve ihracat yapmaya, döviz kazanmaya devam ettiğini anlatan Bolat, şunları kaydetti:

Bizim 2022'de 97 milyar dolar, 2023'te 69 milyar dolar bir enerji faturamız var. Sanayi büyüyor, ülke büyüyor, gelişiyor. Bundan 20 sene önce evlerde klima yoktu, iş yerlerinde klima yoktu. Artık her yerde klima var. Klima nasıl çalışır? Elektrikle çalışıyor. Bu elektriği nasıl üreteceğiz? Doğal gazla üretiyoruz, kömürle üretiyoruz, rüzgarla, güneşle, hidrolik suyla üretiyoruz, jeotermalle üretiyoruz. Bir ülkenin gelişmesinin en önemli göstergelerinden birisi de elektrik üretimidir. Bakın arkadaşlar elektrik yıllık üretimimiz 2002'de yaklaşık 90 milyar kilovatsaatteyken, 330 milyar kilovatsaatte yükseldi 20 senede.

Türkiye'nin önemli krizleri başarıyla atlattığını da ifade eden Bolat, hep birlikte çalışarak problemlerin üstesinden geleceklerini anlattı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)