'Omicron' etkisi! Güncel altın fiyatları 29 Kasım 2021: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?

Altın fiyatları, koronavirüste "omicron" varyantı haberlerinin ardından yükselişe geçti. Çeyrek ve gram altın yükselişini sürdürüyor. Peki 29 Kasım Pazartesi gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?

Anlık iniş ve çıkışlar dolayısıyla yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.

Dünya genelinde risk oluşturan yeni koronavirüs varyantı "Omicron" haberleriyle birlikte altın fiyatları da yükselişini sürdürüyor.

Yükselişini sürdüren gram altın fiyatı 729 lira sınırından işlem görürken çeyrek altın ise 1189 lira civarında.

Yarım, tam ve cumhuriyet altını ise gram altına paralel hareket ediyor. Ekonomi gündemini takip edenler tarafından "Altın ne kadar oldu? Çeyrek, gram, yarım altın ne kadar?" soruları araştırılmaya başlandı.

29 Kasım 2021 Pazartesi altın fiyatları arama motorlarında sorgulanıyor. İşte 12.30 itibarıyla bugünkü güncel altın fiyatları..

29 KASIM 2021 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN

ALIŞ: 729,92

SATIŞ: 730,03

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 1.161,00

SATIŞ: 1.189,00

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 4.642,00

SATIŞ: 4.739,00

YARIM ALTIN

ALIŞ: 2.321,00

SATIŞ: 2.377,00

REŞAT ALTIN

ALIŞ: 4.764,47

SATIŞ: 4.771,95

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 655,05

SATIŞ: 664,95

ALTIN ONS

ALIŞ: 1.797,92

SATIŞ: 1.798,21