Ons altın iki haftanın zirvesinde! 13 Ekim'de altın fiyatları
AA

İsrail-Filistin çatışmaları piyasaları etkiledi.

Dün açıklanan verilere göre ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), eylülde aylık bazda yüzde 0,4 ve yıllık bazda yüzde 3,7 yükseldi.

Dün açıklanan ABD'nin eylül enflasyonu beklentilerin üzerine çıktı.

Bu yükseliş ve ABD tahvil getirileri altın fiyatlarını baskıladı.

Öğleden sonra tahvil getirilerinin çoğunu geri vermesiyle altının ons fiyatında sert hareketler yaşandı.

Ons fiyatı iki haftanın zirvesinde

Altının ons fiyatı son bir haftada yüzde 5'in üzerinde değer kazanarak 27 Eylül'den bu yana ilk kez 1.910 doları aştı. Uluslararası piyasalarda ons fiyatı 2 haftanın zirvesini gördü.

Günlük yükseliş yüzde 2,3'ü buldu.

Altın fiyatları
Altın fiyatları

Kapalıçarşı'da altın fiyatları

Gram altın: 1.704 lira

Çeyrek altın: 2 bin 816 lira

Cumhuriyet altını: 11 bin 475 lira

Tam altın: 11 bin 268 lira

Yarım altın: 5 bin 635 lira

Dövizde son durum:

Dolar: 27,8032 lira

Euro: 29,2982 lira

Sterlin: 35,9554 lira

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)