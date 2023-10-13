Ons altın iki haftanın zirvesinde! 13 Ekim'de altın fiyatları ABD'de açıklanan enflasyon verisi ve jeopolitik gerginlikler dövizde ve altında yükselişe neden oldu. Altının ons fiyatı son 7 ayın en güçlü haftalık yükselişine hazırlanıyor. Gram altın da 1.703 liraya ulaştı.

AA İsrail-Filistin çatışmaları piyasaları etkiledi. Dün açıklanan verilere göre ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), eylülde aylık bazda yüzde 0,4 ve yıllık bazda yüzde 3,7 yükseldi. Dün açıklanan ABD'nin eylül enflasyonu beklentilerin üzerine çıktı. Bu yükseliş ve ABD tahvil getirileri altın fiyatlarını baskıladı. Öğleden sonra tahvil getirilerinin çoğunu geri vermesiyle altının ons fiyatında sert hareketler yaşandı. Ons fiyatı iki haftanın zirvesinde Altının ons fiyatı son bir haftada yüzde 5'in üzerinde değer kazanarak 27 Eylül'den bu yana ilk kez 1.910 doları aştı. Uluslararası piyasalarda ons fiyatı 2 haftanın zirvesini gördü. Günlük yükseliş yüzde 2,3'ü buldu. Kapalıçarşı'da altın fiyatları Gram altın: 1.704 lira Çeyrek altın: 2 bin 816 lira Cumhuriyet altını: 11 bin 475 lira Tam altın: 11 bin 268 lira Yarım altın: 5 bin 635 lira Dövizde son durum: Dolar: 27,8032 lira Euro: 29,2982 lira Sterlin: 35,9554 lira Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA) Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)