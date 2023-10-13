Ons altın iki haftanın zirvesinde! 13 Ekim'de altın fiyatları

İsrail-Filistin çatışmaları piyasaları etkiledi.
Dün açıklanan verilere göre ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), eylülde aylık bazda yüzde 0,4 ve yıllık bazda yüzde 3,7 yükseldi.
Dün açıklanan ABD'nin eylül enflasyonu beklentilerin üzerine çıktı.
Bu yükseliş ve ABD tahvil getirileri altın fiyatlarını baskıladı.
Öğleden sonra tahvil getirilerinin çoğunu geri vermesiyle altının ons fiyatında sert hareketler yaşandı.
Ons fiyatı iki haftanın zirvesinde
Altının ons fiyatı son bir haftada yüzde 5'in üzerinde değer kazanarak 27 Eylül'den bu yana ilk kez 1.910 doları aştı. Uluslararası piyasalarda ons fiyatı 2 haftanın zirvesini gördü.
Günlük yükseliş yüzde 2,3'ü buldu.
Kapalıçarşı'da altın fiyatları
Gram altın: 1.704 lira
Çeyrek altın: 2 bin 816 lira
Cumhuriyet altını: 11 bin 475 lira
Tam altın: 11 bin 268 lira
Yarım altın: 5 bin 635 lira
Dövizde son durum:
Dolar: 27,8032 lira
Euro: 29,2982 lira
Sterlin: 35,9554 liraHaber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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