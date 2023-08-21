On yıl sonra bir ilk! Libya Merkez Bankası, yeniden birleşmeyi duyurdu Ekonomik sorunların odağındaki Libya Merkez Bankası bir açıklama yaparak, birleşik bir egemen kurum olarak geri döndüğünü belirtti.

AA

Libya'da iç savaş yaşanırken ekonomi önemli ölçüde yara aldı.

Ülkede benzin istasyonlarının önünde uzun kuyruklar oluştu, ambulanslar yakıtsız kaldı. Bankada ayrı piyasada ayrı ve birbiri arasında derin farklar olan döviz kurları geçerli. Resmi para birimi ise sürekli kan kaybediyor.

Libya Merkez Bankası, böyle bir ortamda, ülkede uzun süredir devam eden iç savaş nedeniyle yaklaşık on yıldır ikiye bölündükten sonra pazar günü yeniden birleştiğini duyurdu.

Libya Merkez Bankası'ndan yeni yapılanma

Bankadan yapılan açıklamada, başkent Trablus'ta Merkez Bankası Başkanı Saddek El Kaber ile yardımcısı Maree Raheel arasında yapılan görüşmenin ardından "birleşik bir egemen kurum" haline geldiğini söyledi.

İkili ayrıca "bölünmeden kaynaklanan etkilerle başa çıkmak için çaba göstermeye" karar verdi.

Libya'da yaşananlar

Finans kuruluşunun genel merkezi Trablus'ta kalırken, 2014 yılında Bingazi şehrinde bir doğu şubesi kurulmuştu.

Petrol zengini Libya, uzun süredir iktidarda olan Muammer Kaddafi'nin kırk yıl iktidarda kaldıktan sonra devrildiği ve öldürüldüğü 2011'den bu yana kargaşa içinde kaldı.