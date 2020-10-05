Online alışveriş, yaz aylarında yüzde 122 arttı

Açıklanan e-ticaret verilerine göre, bu yılın haziran-temmuz-ağustos aylarında online alışveriş harcamaları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 122 oranında yükseldi.

Online ödeme hizmeti veren bir sistem, koronavirüs salgının yaz aylarında online alışverişe etkisini araştırdı.

Bu sistemde kullanılan markaların satış rakamları baz alındığında, yaz aylarında online alışveriş rakamlarının geçen yıla göre yüzde 122 oranında arttığı sonucu ortaya çıktı.

Bu sonuçlara göre ayrıca, internetten en çok giyim ve mutfak gereçlerinin alındığı da saptanmış oldu.

“YILI YÜZDE 120 BÜYÜME İLE KAPATACAĞIZ”

Yaz dönemi online alışveriş verilerini değerlendiren sistemin Genel Müdürü Burhan Eliaçık, “Pandemi sürecinde yükselişe geçen e-ticaret verileri yaz aylarında da artışını sürdürdü. Bu yılın haziran-temmuz-ağustos aylarını kapsayan dönemde online alışveriş rakamları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 122 büyüdü." diyerek, 2020 yılını yüzde 120 büyüme ile kapatacaklarını öngördüklerini aktardı.