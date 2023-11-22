Ons altın 2 bin doları geçti! Gram altında yeni rekor: 1.854 lira

Dünyada ons altın kritik seviyeye ulaşarak 2 bin 2 dolara çıktı.
Onstaki artış, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 2024'te faiz indirmeye başlayacağı beklentiden kaynaklanıyor.
İstanbul Kapalıçarşı serbest piyasada da altın yükselişine devam etti.
Yarın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) saat 14.00'te kasım ayı politika faizini açıklayacak. Yüzde 35 olarak uygulanan faizin artışa devam ederek 37,5'e çıkması bekleniyor.
Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesinde altın fiyatları artışını sürdürüyor.
Serbest piyasada altın fiyatları:
Gram altın: 1.854 lira
Çeyrek altın: 3 bin 145 lira
Cumhuriyet altını: 12 bin 815 lira
Tam altın: 12 bin 585 lira
Yarım altın: 6 bin 292 lira
Döviz fiyatlarında bugün
Ayrıca döviz piyasasına bakıldığında bugün dolar 28,8204 liradan, euro ise 31,476 liradan işlem görüyor.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış