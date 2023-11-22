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Ons altın 2 bin doları geçti! Gram altında yeni rekor: 1.854 lira

Ons altın 2 bin doları geçti! Gram altında yeni rekor: 1.854 lira Altın, dünyada ve yurt içi piyasalardaki yükselişini sürdürüyor. Dün 1.992 dolar olan ons altın, bugüne 2 bin 2 dolardan başlarken 1.844 lira olan gram altın ise yurt içi piyasada ulaştığı en tepe noktaya gelerek 1.854 liraya ulaştı.