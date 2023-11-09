Ons altın indi, Brent petrol arttı, Borsa İstanbul güne düşüşle başladı Küresel ekonominin yansımaları Borsa İstanbul'un BIST 100 endeksine etkili olmaya devam ediyor. İsrail-Filistin gerginliği, Çin'deki tüketici talebi ve Fed'in faiz adımı belirsizliği piyasalarda hakimiyetini koruyor.

AA

Yatırımcılar küresel faiz oranlarının zirve seviyeye ulaştığına dair işaretleri beklerken Asya borsaları yükseldi; dolar, ABD hisse piyasalarındaki yükselişin ve S&P 500 endeksinin iki yılın en uzun süren kazanımlarını elde etmesinin ardından geriledi.

Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi yüzde 0,09 yükselirken Japonya'nın Nikkei endeksi yüzde 1,13 artış kaydetti.

ABD'nin 10 yıllık Hazine tahvillerinin getirisi ABD kapanışında yüzde 4.936 seviyesini görmesinin ardından yüzde 4.5059 seviyesine geldi.

Faiz beklentilerine duyarlı olan 2 yıllık Hazine tahvillerinin getirisi de, ABD kapanışındaki yüzde4.936 seviyesinden yüzde 4,932 seviyesine geldi.

Çin'de açıklanan resmi veriler, enflasyonun ekimde aylık yüzde 0,1, yıllık bazda ise yüzde 0,2 düştüğünü gösterdi.

Euro, dolar karşısında da kazanımlarını korudu

Euro, Avrupa Merkez Bankası (ECB) yetkililerinin yaptıkları sıkılaştırma yanlısı açıklamalar ve enerji fiyatlarının düşmesi olasılığıyla yen karşısında 15 yılın zirvesine yakın seyrederken dolar karşısında da kazanımlarını korudu.

Doları başlıca altı para birimine karşı ölçen dolar endeksi yüzde 0,01 artışla 105,51 seviyesine yükseldi.

Dolar, yen karşısında yüzde 0,03 düşüşle 150,93 seviyesinde işlem gördü.

Euro/dolar 1.0708

Euro/dolar yüzde 0,01 artışla 1.0708 seviyesine yükseldi.

Brent Petrol 79.66 dolarda

Petrol fiyatları, piyasaların Çin'de deflasyona yönelik işaretleri fazla önemsememesi ve dünyanın en büyük iki tüketicisinde talep durumuna dair ipuçları beklemesiyle yatay seyretti. Brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatı yüzde 0,15 yükselerek 79.66 dolar seviyesinde işlem gördü.

ABD hafif ham petrolü yüzde 0,13 yükselerek 75,43 dolar seviyesinde işlem gördü.

Altın fiyatları geriledi

Altın fiyatları, Orta Doğu'daki çatışmalar nedeniyle ilk zamanlarda görülen güvenli liman talebinin azalmasıyla üç haftanın dip seviyesine yakın seyrederken yatırımcılar faiz oranlarına dair ipucu edinmek için ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarını izleyecek.

Altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 0,06 gerileyerek 1.949,26 dolar seviyesinde işlem gördü.

ABD altın vadeli işlemleri yüzde 0,2 düşüşle 1.953,50 dolara geriledi.

Borsa İstanbul güne düşüşle başladı

Dün, dalgalı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,20 değer kazancıyla 7.860,88 puandan tamamladı. Borsa İstanbul'da açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 59,60 puan azalışla ve yüzde 0,76 değer kaybederek 7.801,29 puana indi.

Bankacılık endeksi yüzde 1,09 ve holding endeksi yüzde 0,95 azalış kaydetti.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,95 ile turizm, en çok gerileyen ise bankacılık oldu.

"Fed yetkililerinin açıklamaları ve Çin'den gelen veriler fiyatlamaları zorlaştırdı"

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın bugünkü konuşması öncesinde yön arayışının devam ettiğini belirterek, Fed yetkililerinin açıklamaları ve Çin'den gelen verilerin de fiyatlamaları zorlaştırdığını söyledi.

BIST 100'de destek ve direnç konumu

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.760 ve 7.700 seviyelerinin destek, 7.950 ve 8.020 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)