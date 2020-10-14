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    Ons altındaki düşüş hızlanıyor

    Uluslararası piyasalarda yaşanan durgunluktan etkilenen ons altın, 1900 doların altına geriledi.
    • İHA
    • 14.10.2020 - 13:19
    • Güncelleme : 14.10.2020 - 13:19
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    Ons altındaki düşüş hızlanıyor

    Uluslararası piyasalarda yaşanan durgunluktan etkilenen ons altın düşüşe geçerek, 1900 doların altına geriledi. İç piyasada ise dolar kuruna bağlı gram altın 483 lira seviyesindeki yerini korudu.

    Küresel çevrede altın fiyatları izlenmeye devam ediyor. Ons altındaki düşüş Dolar/TL paritesine bağlı olarak iç piyasada etkisini göstermedi. İç piyasada 24 ayar gram altın, 483 lira olan seviyesinde işlem görmeye devam ediyor.

    Güncel altın fiyatları ise; çeyrek altın 793, yarım altın 1590, tam altın 3 bin 110 liradan satılıyor.

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    Ons altındaki düşüş hızlanıyor #2

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