Ons ve gram altında tarihi zirve

Haftanın ilk işlem gününde altın piyasası rekorla açıldı. Gram altın 6 bin 45 TL’ye yükselirken, ons altın 4 bin 394 dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Yayınlama Tarihi: 22.12.2025 07:13 Güncelleme:
Küresel piyasalarda kıymetli metaller haftaya hızlı bir yükselişle başladı.

Küresel piyasalardaki hareketlilik, iç piyasada da etkisini gösterirken gram altın yeni bir rekor kırdı.

ALTIN FİYATLARINDA TARİHİ ZİRVE

Ons altın 4 bin 394 dolar seviyesinden işlem görürken, gram altın 6 bin 45 TL’ye yükselerek tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Kapalıçarşı’daki kuyumcularda ise fiziki gram altının satış fiyatı 6 bin 140 TL seviyelerinde bulunuyor.

