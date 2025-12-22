Altın ve gümüş, haftaya rekor kırarak başladı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Altın fiyatları, geçen haftayı kâr satışlarıyla dalgalanarak bitirmişti.

Bugün altın fiyatları, yeni haftaya rekor kırarak başladı.

Ons altın 4 bin 339 dolardan 4 bin 404 dolara yükseldi.

GRAM ALTINDA REKOR SEVİYE

Gram altının fiyatı bu nedenle 6 bin 61 liraya çıkarak rekor kırdı.

YURT İÇİNDE ALTIN FİYATLARI GÜNE NASIL BAŞLADI?

Gram altın: 6 bin 56 lira

Çeyrek altın: 10 bin 266 lira

Cumhuriyet altını: 41 bin 88 lira

Tam altın: 40 bin 460 lira

Yarım altın: 20 bin 550 lira

KAPALIÇARŞI'DA ALTIN

Kapalıçarşı'da ise spot piyasadan farklı olarak gram altın 6 bin 131 liraya kadar çıktı.

ALTININ DEĞERİNİ ARTIRAN OLAYLAR

ABD'nin enflasyon verileri beklentilerin altında kalınca ABD Merkez Bankası'ndan (Fed) faiz indirimi beklentisi arttı.

ABD'de işsizlik oranı arttı, bu da ekonomi hakkında belirsizlik yarattı.

Altın ABD verileri ve Venezuela gerginliği izlenirken rekor kırdı.

Bu arada jeopolitik gelişmelere bakıldığında Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ülkesine yönelik saldırıların sona ermesi için Rusya'ya yönelik baskı uygulanması gerektiğini söyledi.

DÖVİZ FİYATLARI

Döviz fiyatlarında son durum şöyle:

Dolar: 42,8273 lira

Euro: 50,2261 lira

Sterlin: 57,5537 lira

GÜMÜŞ

Gümüşün gramı ise yüzde 2,49 artarak 92,5125 liradan 94,81 liraya çıktı.

Gümüşün ons fiyatı da 69,5 dolarla rekor tazeledi.

BITCOIN

Kripto para piyasasında en fazla işlem gören para birimi Bitcoin yüzde 0,91 artışla 88 bin 940,3 dolara yükseldi.

BRENT PETROL

Cuma günü 60,28 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 60,16 dolardan tamamladı.

Brent petrol bugün yüzde 1,12 artışla 61,15 dolardan işlem görüyor.

Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 57,12 dolardan alıcı buldu.

PETROL FİYATLARINI ARTIRAN NEDENLER

Petrol fiyatları, ABD'li yetkililerin Venezuela açıklarında uluslararası sularda bir petrol tankerini daha takibe aldığına ilişkin haber akışı ve Rusya-Ukrayna Savaşı'nda süren gerginliklerin piyasalarda arz endişelerine yol açmasıyla yükseldi.

BORSA İSTANBUL

Cuma günü alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,06 yükselişle 11.341,90 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı aralık vadeli kontrat ise cuma akşam seansında normal seans kapanışına yatay seyrederek 12.438,00 puandan tamamladı.

BORSA GÜNE YÜKSELİŞLE BAŞLADI

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,37 yükselişle 11.383,46 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 41,56 puan ve yüzde 0,37 artışla 11.383,46 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,20, holding endeksi yüzde 0,59 yükseldi.