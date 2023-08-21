Önümüzdeki günlerde ekonomi gündemi yoğun olacak Merkez Bankası'nın yeni haftada açıklayacağı faiz kararıyla hız kazanacak ekonomi gündemi ay sonunda ikinci çeyrek büyüme verileri, Orta Vadeli Program'ın açıklanması ve bütçe çalışmalarıyla yoğunlaşacak.

AA & Ensonhaber

Türkiye'yi yeni haftadan itibaren yoğun bir ekonomi gündemi bekliyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu'nun (PPK) faiz kararı, ikinci çeyrek büyüme rakamları, Orta Vadeli Program'ın (OVP) açıklanması ve bütçe çalışması önde gelen konular arasında...

Önümüzdeki günlerde piyasalar açıklanacak yoğun veri takvimine ve OVP'ye odaklanacak.

Faiz kararı perşembe günü açıklanacak

Merkez Bankası, faiz kararını 24 Ağustos Perşembe günü saat 14.00'te açıklayacak.

PPK, temmuzda gerçekleştirdiği toplantıda politika faizini yüzde 17,50'ye çıkarmıştı.

Ekonomistler bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) 250 baz puan artırılarak yüzde 20'ye çekileceği tahminlerini paylaştı.

Ekonomik Güven Endeksi ay sonuna doğru duyurulacak

Bu ayın sonunda açıklanacak veriler de piyasaların takibinde olacak.

29 Ağustos'ta Ekonomik Güven Endeksi sonuçları kamuoyuna açıklanacak.

Ağustos ayına ilişkin açıklanacak Ekonomik Güven Endeksi temmuzda aylık bazda yüzde 1,8 azalışla 99,3 değerini almıştı.

Büyüme verisi belli olacak

Yılın ikinci çeyreğine ilişkin büyüme verisi de 31 Ağustos'ta belli olacak.

Bu yılın nisan-haziran dönemine ilişkin gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) verileri Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından saat 10.00'da duyurulacak.

Türkiye ekonomisi Kahramanmaraş merkezli depremlerin de yaşandığı yılın ilk çeyreğinde yüzde 4 büyüme kaydetmişti.

Eylül ayının başında açıklanacak ağustos ayı ihracat ve enflasyon verileri de yakından takip edilecek.

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) temmuzda aylık yüzde 9,49, yıllık yüzde 47,83'e yükselmişti.

Ekonominin 3 yıllık yol haritası

Makro ekonomik göstergelerin yanı sıra eylül ayının ilk yarısında OVP'nin açıklanarak Resmi Gazete'de yayımlanması bekleniyor.

OVP ile Türkiye'nin 3 yıllık yol haritası çizilecek, 2024-2026 dönemine ilişkin enflasyon, istihdam, büyüme, ihracat, cari açık gibi temel makro gösterge hedefleri belirlenecek.

OVP'nin açıklanmasıyla 2024 yılı merkezi yönetim bütçesine ilişkin hazırlıklar da hız kazanacak.

Bütçe çağrısı, bütçe hazırlama rehberleri ve yatırım genelgesi, yatırım programı hazırlama rehberi Cumhurbaşkanlığı tarafından en geç eylül ayının 15'ine kadar Resmi Gazete'de yayımlanacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nca hazırlanacak 2024 yılına ilişkin merkezi yönetim bütçesi Cumhurbaşkanlığı tarafından ekim ayının ortasına kadar Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunulacak, Plan ve Bütçe Komisyonu ve Genel Kurul'da görüşülmesinin ardından kabul edilecek.

Kamu Yatırım Programı da Bütçe Kanunu'nun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 15 gün içerisinde Cumhurbaşkanı kararıyla Resmi Gazete'de yayımlanacak.