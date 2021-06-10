OPEC, bu yılki küresel petrol talep öngörüsünü paylaştı

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü, küresel petrol talebinin bu yıl geçen yıla göre günlük yaklaşık 6 milyon varil artışla 96 milyon 580 bin varil olarak öngördüğünü açıkladı.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nün (OECD) haziran ayına ilişkin petrol piyasası raporu yayınladı. Bu rapora göre, Amerika ve Avrupa'da yılın ilk döneminde beklenenden düşük seyreden petrol talebi, OECD ülkelerinin yıllık petrol talebinin aşağı yönlü revize edilmesine neden oldu.

HAREKETLİLİK TALEP BEKLENTİSİNİ ARTIRDI

Ancak koronavirüs salgınında kısıtlamaların hafifletilmesi, Amerika ve Avrupa'da nisan ayına ilişkin olumlu veriler, hareketliliğin artması ve sınırların açılması gibi gelişmeler ilk yarıdaki olumsuz gelişmeleri telafi ederek yılın ikinci yarısı için talep beklentilerinin artmasına yol açtı.

"OECD ÜLKELERİNİN PETROL TALEBİ GÜNLÜK 2 MİLYON 700 BİN VARİLE ÇIKABİLİR"

Bu nedenle bu yıl OECD ülkelerinin petrol talebinin günlük 2 milyon 700 bin varil artacağı öngörülüyor. Bu yıl yaşanacak küresel petrol talebi artışının büyük kısmının Amerika'dan kaynaklanacağı ancak yine de bölgenin petrol talebinin koronavirüs öncesi seviyesine ulaşamayacağı tahmin ediliyor.

OECD dışı ülkelerin petrol talebinin ise daha çok Çin ve Hindistan kaynaklı olarak günlük 3 milyon 300 bin varil artması bekleniyor. Bu bölgelerde yaşanacak sağlıklı bir ekonomik toparlanmanın, sanayinin petrol tüketimini ve petrokimyasal maddelere talebi de destekleyeceği öngörülüyor.

"2021’İN HAM PETROL TALEP ÖNGÖRÜLERİ PAYLAŞILDI"

Bu kapsamda OPEC ham petrolüne talebin, bu yıl yaklaşık 27 milyon 700 bin varil seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Küresel petrol talebinin ise bu dönemde günlük bazda yaklaşık 6 milyon varil (yüzde 6,57) artarak 96 milyon 580 bin varile ulaşacağı tahmin ediliyor.

"OPEC'İN PETROL ÜRETİMİ MAYISTA ARTTI"

Rapora göre, küresel petrol arzı geçen ay bir önceki aya kıyasla günlük 630 bin varil artarak yaklaşık 93 milyon 670 bin varil oldu. OPEC'in günlük ham petrol üretimi ise söz konusu dönemde, 390 bin varil artarak yaklaşık 25 milyon 460 bin varil seviyesinde gerçekleşti. Böylece, OPEC'in küresel petrol üretimindeki payı mayısta yüzde 0,2 artarak yüzde 27,2 oldu.