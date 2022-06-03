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    OPEC+ grubu ülkeler, petrol üretimini artırma kararı aldı

    OPEC+ grubu ülkeler, petrol üretimini artırma kararı aldı

    Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubu, petrol üretimini temmuzda günlük yaklaşık 648 bin varil artırma kararı aldı.
    • 03.06.2022 - 00:43
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    Suudi Arabistan liderliğindeki 13 üyeli OPEC ile Rusya önderliğindeki OPEC dışı petrol üreticisi 10 ülkenin enerji ve petrol bakanlarının, piyasa koşullarını değerlendirmek ve temmuz ayı itibarıyla uygulanacak üretim miktarını görüşmek üzere çevrim içi düzenledikleri 29. Bakanlar Toplantısı sona erdi.

    Piyasanın dengelenmesi görüşüldü

    OPEC'ten yapılan açıklamada, toplantıda temel küresel ekonomik merkezlerdeki kısıtlamaların kaldırılması ve mevsimsel bakımın ardından küresel rafineri alımlarının artacağına yönelik beklentilerin dikkate alındığı, ham petrol ve işlenmiş ürünler için stabil ve dengeli bir piyasanın önemli olduğu ifade edildi.

    Üretim temmuz ve ağustosta 648 bin varil artırılacak

    Grubun, 18 Temmuz 2021'de düzenlenen 19. Bakanlar Toplantısı'nda alınan günlük petrol üretiminin kademeli artırılmasına ilişkin karara bağlı kaldığı, ancak eylül ayında planlanan üretim artışını temmuz ve ağustos aylarına dağıtarak temmuzda 648 bin varil üretim artışına gidileceği belirtildi.

    Açıklamada, OPEC+ grubunun bir sonraki toplantısının 30 Haziran'da yapılacağı kaydedildi.

    OPEC+ grubu ülkeler, petrol üretimini artırma kararı aldı #1

    OPEC+ grubu üretim kesintisi anlaşması

    Kovid-19 salgınından kaynaklanan talep düşüşü nedeniyle Nisan 2020'de günlük ham petrol üretiminde yaklaşık 10 milyon varillik kesintiye giden grup, talebin toparlanma sürecine girmesiyle üretim kesintilerini Nisan 2021'den bu yana belirli aralıklarla hafifletmeye başladı.

    OPEC+ grubu, 19. Bakanlar Toplantısı'nda aldığı karar doğrultusunda ağustostan bu yana günlük ham petrol üretimini kademeli olarak her ay yaklaşık 400 bin varil artırıyor.


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