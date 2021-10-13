OPEC, küresel petrol talebi öngörüsünü aşağı yönlü revize etti

OPEC, bu yıl için küresel petrol talebine yönelik artış öngörüsünü aşağı yönlü revize ederek, günlük petrol talebinin yaklaşık 96 milyon 600 bin varil beklediğini aktardı.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC), eylül ayına ilişkin "Aylık Petrol Piyasası Raporu"na göre bu yıl için küresel petrol talebine yönelik artış öngörüsünü aşağı yönlü revize ettiğini açıkladı.

OPEC, GÜÇLÜ PETROL TALEBİ BEKLENTİLERİNE RAĞMEN TALEP BEKLENTİSİNİ DÜŞÜRDÜ

Yılın son çeyreğinde petrol tüketimindeki mevsimsel artış ve yüksek doğalgaz fiyatlarının üreticileri petrol kullanımına teşvik etmesinin etkisiyle güçlü petrol talebi beklentilerine rağmen yılın ilk üç çeyreğine ilişkin veriler, talep görünümünde aşağı yönlü revizyonlara neden oldu.

140 BİN VARİL AŞAĞI YÖNLÜ REVİZE YAPILDI

OPEC, bu nedenlerle 2021 yılına ilişkin küresel petrol talebi artış öngörüsünü bir önceki aya göre yaklaşık 140 bin varil aşağı yönlü revize etti.

Böylece küresel petrol talebinin bu yıl, geçen yıla göre günlük 5 milyon 820 bin varil artışla yaklaşık 96 milyon 600 bin varil olması bekleniyor.

Grup bir önceki raporunda, küresel petrol talebinde bu yıl geçen yıla göre günlük 5 milyon 960 bin varil artış beklendiğini öngörmüştü.

EKONOMİK İVME VE SALGINLA BAŞARILI MÜCADELE, 2022'DE TALEBİ DESTEKLEYECEK

Gelecek yıla ilişkin küresel petrol talebi öngörüsünü ise 4 milyon 150 bin varil artış seviyesinde sabit tutan grup, 2022 yılında küresel petrol talebinin günlük yaklaşık 100 milyon 760 bin varil olacağını tahmin etti.

Tüketici ülkelerdeki güçlü ekonomik ivme ve koronavirüs salgınıyla mücadelenin daha başarılı bir şekilde uygulanması sonucu petrol talebinin gelecek yıl olumlu destek bulması bekleniyor.

OPEC'İN PETROL ÜRETİMİ EYLÜLDE ARTTI

Rapora göre, küresel petrol arzı geçen ay bir önceki aya kıyasla günlük 610 bin varil artışla yaklaşık 95 milyon 930 bin varil oldu. OPEC'in günlük ham petrol üretimi ise söz konusu dönemde 482 bin varil artarak yaklaşık 27 milyon 330 bin varil seviyesinde gerçekleşti. OPEC'in küresel petrol üretimindeki payı ise yüzde 28,5 oldu.

OPEC+ GÜNLÜK PETROL ÜRETİMİ GÜNLÜK 100 BİN VARİL YÜKSELDİ

OPEC dışı ülkelerde (OPEC+) günlük petrol üretimi ise aynı dönemde 100 bin varil artarak yaklaşık 68 milyon 600 bin varil seviyesinde gerçekleşti.

Öte yandan dünya genelinde sondaj kulesi sayısı, eylülde bir önceki aya göre 15 artarak 1.555 oldu. Bu kulelerden 367'si OPEC üyesi ülkelerde bulunuyor.