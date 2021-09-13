OPEC, küresel petrol talebindeki artış öngörüsünü değiştirmedi

OPEC, bu yıl için küresel petrol talebine yönelik artış beklentisini günlük 6 milyon varilde sabit tutarken, 2022 yılı için 4 milyon 150 bin varil artış tahmini yaptı.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC), ağustos ayına ilişkin petrol piyasası raporuna göre, beklentinin sabit tutulmasında artan hareketlilik ve seyahat faaliyetlerinin de etkisiyle güçlü küresel ekonomilerde iyileşme belirtileri görülmesine rağmen yılın son çeyreğinde koronavirüs salgınından kaynaklı belirsizliklerin talep görünümünde aşağı yönlü revizyonlara sebep olması etkili oldu.

ARTIŞ ÖNGÖRÜSÜ GÜNLÜK YAKLAŞIK 6 MİLYON VARİLDE SABİT TUTULDU

Bu kapsamda, OPEC küresel petrol talebine ilişkin artış öngörüsünü günlük yaklaşık 6 milyon varilde sabit tuttu. Bu yıl küresel petrol talebinin günlük 96 milyon 600 bin varil olması bekleniyor.

2022'DE SALGIN ÖNCESİ SEVİYE AŞILACAK

Gelecek yıl için küresel petrol talebinin salgın öncesi seviyeyi aşarak günlük 4 milyon 150 bin varil artışla ortalama 100 milyon 800 bin varile ulaşması öngörülüyor.

Böylece, bu yıl OECD ülkelerinin petrol talebinin günlük 2 milyon 600 bin varil artarak 44 milyon 700 bin varile, OECD dışındaki ülkelerin petrol talebinin ise günlük 3 milyon 400 bin varil artarak 52 milyon varile ulaşacağı belirtiliyor.

Gelecek yıl ise OECD ülkelerinin petrol talebinin günlük yüzde 4,4 artışla 46 milyon 500 bin varile, OECD dışındaki ülkelerin petrol talebinin ise yüzde 4,5 artışla 54 milyon 300 bin varile ulaşması bekleniyor.

KÜRESEL ARZ GERİLEDİ

Rapora göre, küresel petrol arzı geçen ay bir önceki aya kıyasla günlük 300 bin varil gerileyerek yaklaşık 95 milyon 690 bin varil oldu.

OPEC'İN PETROL ÜRETİMİ AĞUSTOSTA ARTTI

OPEC'in günlük ham petrol üretimi ise söz konusu dönemde 151 bin varil artarak yaklaşık 26 milyon 760 bin varil seviyesinde gerçekleşti. OPEC'in küresel petrol üretimindeki payı ağustosta yüzde 0,2 artışla yüzde 28 oldu.