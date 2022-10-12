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    OPEC: Küresel petrol üretimi eylülde arttı

    OPEC içinde ham petrol üretimi en fazla Suudi Arabistan'da artış gösterdi.
    • 12.10.2022 - 15:31
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    OPEC: Küresel petrol üretimi eylülde arttı

    Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) üretimi ve aldığı kararlar petrol piyasalarının odağındaki yerini koruyor.

    OPEC küresel petrol üretiminin eylülde bir önceki aya göre günlük 930 bin varil artarak 101 milyon 480 bin varile yükseldiğini bildirdi.

    OPEC aylık petrol piyasası raporuna göre, grubun günlük ham petrol üretimi eylülde bir önceki aya göre 146 bin varil artarak 29 milyon 767 bin varil oldu.

    OPEC'in küresel petrol üretimindeki payı ise yüzde 29,3

    OPEC'in küresel petrol üretimindeki payı ise yüzde 29,3 olarak kayıtlara geçti.

    Günlük üretim, geçen ay bir önceki aya göre Suudi Arabistan'da 82 bin varil artarken, Irak'ta 28 bin varil geriledi.

    Aynı dönemde, OPEC dışı ülkelerde günlük petrol üretimi ise 800 bin varil artarak yaklaşık 71 milyon 700 bin varil oldu.

    Bu kapsamda, küresel petrol arzı eylülde bir önceki aya göre günlük 930 bin varil artışla 101 milyon 480 bin varil olarak gerçekleşti. Bu rakam geçen yılki seviyenin 5 milyon 430 bin varil üzerinde gerçekleşti.

    Irak ham petrol üretimi gerilediği ülke oldu

    Bu dönemde, OPEC içinde ham petrol üretimi en fazla Suudi Arabistan'da arttı. Irak ise ham petrol üretiminin en fazla gerilediği ülke oldu.

    petrol

    Küresel petrol talebi öngörüsü

    OPEC, küresel petrol talebine ilişkin artış öngörüsü aşağı yönlü revize etti.
    Buna göre, küresel petrol talebinin bu yıl geçen seneye kıyasla günlük bazda 2 milyon 640 bin varil artarak 99 milyon 670 bin varile ulaşması bekleniyor.

    Talebin OECD bölgesinde geçen yıla göre 1 milyon 350 bin varil, OECD dışı ülkelerde ise 1 milyon 290 bin varil artacağı öngörülüyor.

    Talebin gelecek yıl ise günlük 2 milyon 340 bin varil artarak yaklaşık 102 milyon 20 bin varile ulaşması bekleniyor.


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