OPEC+ ülkeleri petrolün varil fiyatını 40 doların üzerinde tutmayı amaçlıyor

OPEC ve OPEC+ ülkeleri, telekonferans yöntemi ile bir araya gelerek aldıkları kararları gözden geçirdi ve durum değerlendirmesi yaptı.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı petrol üreticisi ülkelerin bir araya geldiği toplantıda, daha önce alınan üretimin düşürülmesi kararına bağlı kalmak teyit edildi.

Toplantının bir başka çıktısı da petrol fiyatında konulan hedef oldu.

Cezayir Enerji Bakanı Abdulmecid Attar, toplantı sonrasında yaptığı açıklamada OPEC ve OPEC+ grubunun, 2020 sonuna kadar petrol fiyatlarını 40 doların üzerinde tutmayı hedeflediğini aktardı.

OPEC'in dönem başkanlığını yürüten Attar, başkent Cezayir'deki bir programda, OPEC+ grubunun petrol piyasasını koruma ve fiyat istikrarı için gerekli tüm adımları atma kararı aldığını söyledi.

"KORONAVİRÜS, PETROL TALEBİNİ 9 MİLYON VARİLDEN FAZLA GERİLETTİ"

Attar, koronavirüs salgını nedeniyle dünyada petrol talebinin günlük 9 milyon varilden fazla gerilediğini belirterek, 2021 yılının başından itibaren petrol fiyatlarında yükseliş beklendiğini ifade etti.

ÜRETİMİN DÜŞÜRÜLMESİ KARARI UYGULAMADA

OPEC+ grubu ülkeleri nisan ayında petrol üretiminin, mayıs başından temmuz sonuna kadar günlük 9 milyon 700 milyar varile, ağustos ayından yıl sonuna kadar da günlük 7 milyon 700 milyar varile düşürülmesi kararı almıştı.