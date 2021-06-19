Ordu Çevre Yolu Projesi'ndeki Terzili Tüneli'nde ışık görüldü

Ordu Valisi Sonel, Ordu Çevre Yolu Projesi'ndeki Terzili Tüneli'nde ışığın görüldüğünü belirtti.

Ordu Valisi Tuncay Sonel, birinci etabı 2019 yılında tamamlanarak hizmete açılan Ordu Çevre Yolu Projesi'ndeki Terzili Tüneli'ni kapsayan yolun ikinci etap inşaatındaki çalışmaları inceledi.

1.280 METRE ÇİFT TÜPTEN OLUŞAN TERZİLİ TÜNELİ'NİN SOL TÜP KAZI ÇALIŞMALARI İNCELENDİ

Beraberinde Karayolları Samsun 7. Bölge Müdürü Rıfat Silov, Karayolları Bölge Müdür Yardımcısı Emine Balaban ile Terzili Tüneli'nin sol tüp kazı çalışmalarını bir süre takip eden Sonel, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, milletvekilleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

1.280 METRE UZUNLUĞUNDAKİ ÇİFT TÜNEL AÇILDI

Sonel, Ordu Çevre Yolu'nun yapımına 9 ay önce tekrar başlandığını aktardı. Kısa sürede çalışmaların çok hızlı ilerlediğini, 1.280 metre uzunluğundaki çift tünelin bugün itibarıyla açıldığını anlatan Sonel, "Terzili Tüneli'mizde ışığı gördük. İnşallah viyadüklerle de Melet Irmağı'nı aşacağız. Allah tüm emeği geçenlerden razı olsun." ifadesini kullandı.

ELEKTROMEKANİK İMALATIN ARDINDAN YOL, TRAFİĞE AÇILABİLECEK

Her iki tüpte 692 metre iç kaplama betonun tamamlandığına işaret eden Sonel, beton ve üstyapı imalatının akabinde elektromekanik imalatın da yapılmasıyla tünelin trafiğe açılmaya hazır olacağını duyurdu.

"YOL, ŞEHİR HASTANESİNE BAĞLANACAK"

Sonel, hem çevre yolu hem de hastane inşaatı çalışmalarının hızlı şekilde devam ettiğini vurgulayarak, "Şehir Hastanesi inşaatı tamamlandığında, şehir merkezinden hastaneye ulaşımı sağlayacak olan bu yolla birlikte sosyo ekonomik açıdan bölgeye katkısı büyük olacak." değerlendirmesinde bulundu.