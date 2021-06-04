'Ordu tostu’ patent aldı

Ordu'nun patentli lezzetlerine şimdi de "Odu tostu" eklendi.

Ordu’nun vazgeçilmez lezzetlerinden olan, günümüzde kentin gastronomi alanında markası haline gelen Ordu tostu, Büyükşehir Belediyesi’nin girişimleriyle coğrafi işaret aldı.

İLK KEZ 1958'DE YAPILMAYA BAŞLANDI

Ordu Büyükşehir Belediyesi, 1958 yılında Kemal ve Zeki Yamaner tarafından yapılmaya başlanan ve geçen sürede kentin markası haline gelen Ordu tostuna patent aldı.

Türk Patent Enstitüsü’nün 1 Haziran 2021 ve 102 sayılı Resmi Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı Bülteni’nde yayınlanan “Ordu tostu”nun tescil işlemi tamamlandı.

ORDU TOSTUNUN MARKA DEĞERİ YÜKSELDİ

Marka değeri yüksek bir lezzet için yaptıkları başvurunun Türk Patent Enstitüsü tarafından kabul edildiğini ifade eden Tarım ve Hayvancılık Hizmetleri Dairesi Başkanı Ahmet Ultav, “Coğrafi işaretli ürünlerin kalitesinin belirli standartlarda üretiliyor olması tüketiciye daha güvenilir ve kaliteli ürünlere ulaşmasını sağlaması açısından, üreticiye ise ürünün bilinirliğinin ve yurt içi ve yurt dışı pazar payının artması açısından kazançlar sağlamaktadır. Ayrıca tüketicinin coğrafi işaretli ürünleri tercih etmesi kırsal kalkınmaya ve tarımın sürdürebilir olmasına destek vermektedir.” dedi.

ORDU TOSTUNUN EKMEĞİ, FINDIK KABUĞU ATEŞİNDE 2 SAATTE PİŞİRİLİYOR

Ordu’ya özgü, kendine has malzemelerle özel olarak üretilen Ordu tostu ilk olarak, 1958 yılında Kemal ve Zeki Yamaner isimli kardeş tarafından yapılmaya başlandı. Aradan geçen 63 yılda kentin markası haline geldi. Ordu tostunun ekmeği, özel yöntemle hazırlanan un kullanılarak büyük ebatlarda fındık kabuğu ateşinde yaklaşık 2 saat pişirilerek hazırlanıyor.

NASIL HAZIRLANIR?

Tost ekmeği arasına tost sucuğu veya dilimlenmiş kaşar peyniri koyulduktan sonra tost ekmeğinin her iki tarafına tereyağı sürülerek tost makinasında kızarıncaya kadar pişirilir. Sıcak servis edilir.