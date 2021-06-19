Karı-koca meslekleri farklı iken eğitim alarak organik yumurta üretmeye başladılar. Şimdi de illerinde toptan alım yapıp, ihracata yöneldiler.

Ordu’nun Fatsa ilçesi Güvercinlik Mahallesi’nde yaşayan Özge Arslan ve eşi Uğur Arslan, halk eğitim merkezinde aldıkları kurs sonrası 4 yıl önce tavuk çiftliği kuran çift, ürettikleri yumurtaları Dubai ve Almanya’ya ihraç etmeye başladı.

ALDIKLARI DESTEKLE TAVUK ÇİFTİĞİ KURDULAR

2017 yılında aldıkları destek ile tavuk çiftliği kuran çift, sonrasında da kapasite artırma desteği ile burayı büyüttü. Burada 2 bin civarı tavuk ile organik yumurta üreten çift, diğer üreticilerden de fason olarak satın aldıkları yumurtaları, 6 aydır ise Dubai ve Almanya’ya ihraç ediyor.

Ordu’da eğitim alarak yumurtacılığa başladılar şimdi ihraç ediyorlar VİDEO

“ANA SINIFI ÖĞRETMENLİĞİ MEZUNUYUM AMA TAVUKÇULUK YAPIYORUM”

Özge Arslan, organik yumurta üretimini sevdiğini belirterek, “Ana sınıfı öğretmenliği mezunuyum ama işimi yapmıyorum, tavukçuluk yapıyorum. Halk Eğitim Merkezi’nde aldığım kurslar sayesinde tavukçuluğa özendim. Öncelikle ‘Genç Çiftçi’ desteği ile sonrasında da DOKAP’ın kapasite artırım desteği ile çiftliğimizi büyüterek, bu hale getirdik. Yaptığımız iş organik yumurta üreticiliği.

FATSA VE ORDU BÖLGESİ’NDEN DE YUMURTA TOPLUYORUZ

Fatsa ve Ordu Bölgesi’nden diğer üreticilerimden de organik yumurta alıp fason bir şekilde satıyoruz. Büyük firmalar ile anlaşmalıyız, son 6 aydır ihracat da yapıyoruz. Dubai ve Almanya’ya da ihracatımız başladı.” dedi.

“BU İŞE SEVEREK BAŞLADIK”

Uğur Arslan ise eşi ile birlikte halk eğitim merkezlerinde aldıkları kurs sonucu bu işe severek başladıklarını söyledi.