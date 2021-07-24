"Çalışan Ordu’nun Üreten Kadınları Projesi" kapsamında Ünye ilçesinde kurulan stantta ev hanımları kendi ürettikleri yöresel ürünleri satarak gelir sağlıyor.

Kadınların aktif olduğu kooperatifler her ilde yaygın şekilde faaliyet gösteriyor. Bu kooperatiflerde kadınlar bir araya gelerek güç birliği sergiliyor ve bütçelerine gelir sağlamaya çalışıyor. Bu girişimlerden birisi de Ordu'da hayata geçti.

ÜNYE'DE YÖRESEL LEZZETLERİ SATIYORLAR

Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin DOKA 2019 Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında yürüttüğü “Çalışan Ordu’nun Üreten Kadınları Projesi" kapsamında Ünye ilçesinde kurulan stantta ev hanımları kendi ürettikleri yöresel ürünleri satmaya başladı.

Ordu'da ev kadınlarından yöresel ürünler pazarı VİDEO



DESTEKLEME VE GELİŞTİRME KURSLARI DÜZENLENİYOR

Proje kapsamında hayata geçirilen ev hanımlarını destekleme ve geliştirme kursları sayesinde bir araya gelen dört kadın, kendi ürettikleri yiyecekleri ve yemekleri kurulan stantta müşterilerine satmaya başladı.

"ALDIĞIMIZ KURS İLE KENDİ ÜRETTİKLERİMİZİ SATIYORUZ"

Kendi üretimlerini satışa başladıklarını ifade eden dört ev hanımından biri olan 38 yaşındaki Aysun Balcı, "Ordu’nun Gülyalı ilçesinde 3 ay boyunca yöresel lezzetler akademisi kursuna gittik. Bu bizim için kolay bir süreç olmadı ancak bizler ev hanımları olarak bu kursa devam ettik. Sonuç olarak Ordu Büyükşehir Belediyesinin bize sunduğu bu imkandan faydalandık. Dört ev hanımı olarak bu işe kalkıştık. Burada kendi ürettiğimiz ve bahçelerimizde yetiştirdiğimiz ürünlerimiz var. Melevcen, erişte, ıhlamur, reçel, cennet hurması, pekmez, kahvaltılık soslarımız, yaprak tuzlama, turşu çeşitlerimiz var.

SAYIMIZ ARTACAK

Önümüzdeki günlerde ise bu çeşitlerimiz daha da artacak. Şimdilik bizler 4 kişi olarak bu işe başladık. Ancak işlerimiz ilerlediği taktirde sayımızı arttırmayı düşünüyoruz." dedi.