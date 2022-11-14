Ümran Akça, bir süre özel sektörde çalıştıktan sonra tarıma yöneldi ve aldığı hibe desteklerle bir mantar üretim tesisi kurarak kendi işinin patronu oldu.

Ordu’nun Fatsa ilçesinde 11 yıl özel sektörde çalışıp daha sonrasında da 2019 yılında Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu’ndan hibe alarak 2020 yılında mantar üretim tesisini kuran girişimci kadın, taleplere yetişemiyor.

Trabzon, Samsun ve Ordu başta olmak üzere Karadeniz Bölgesi’ndeki illere daha aktif satışlarının olduğunu söyleyen Ümran Akça, ürünü ayrıca Gaziantep, Tunceli, Ankara, Antalya ve İstanbul gibi birçok ile de gönderiyor.

İkinci tesisini kurdu

2021 yılının Nisan-Mayıs aylarında da üretime başlayan 37 yaşındaki Akça, Fatsa’da mantar yetiştiriciliğinde bir sera ile taleplere yetişemeyince ikinci serayı kurarak işini geliştirdi.

Ordu'da hibe destekle kurduğu mantar tesisinde taleplere yetişemiyor ViDEO

“11 yıl özel sektörde çalıştım, şimdi kendi işimin patronuyum”

11 yıl boyunca özel sektörde çalıştığını ancak hep tarımla ilgilenmek istediği için kendi işinin patronu olmaya karar verdiğini ifade eden Ümran Akça, “2019 yılının Ağustos ayında ben Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu’ndan hibe desteği almak için başvuruda bulundum ve yaklaşık birkaç ay sonrasında onaylandı. 2020 yılında da tesisin kurulum işlemlerine başladık. Sonrasında da 2021’in Nisan-Mayıs aylarında da üretime başladık. Ben 11 yıl özel sektör de çalıştım, 3 yıl banka, 8 sene de otomotiv sektöründe çalıştım. Hep tarımla ilgili bir işletme kurmak istedim. Mantarla başlamadım aslında bu işe ama sonrasında hem getirisinin yüksek olduğu hem ticari amaçlı olunca işletme mantarın çok daha mantıklı olduğu bilgisine ulaşınca mantara yöneldim araştırmaları, eğitimleri bu açıdan yapmaya başladım. Yaklaşık 1 buçuk yıldır da üretime devam ediyoruz.” diye konuştu.

“Taleplere yetişemiyoruz”

Yetiştirdikleri mantarlara taleplerin yoğun olduğuna dikkat çeken Akça, “Talep güzel biz başladığımızdan beri zaten kalite ile pazarda çok kolay yer aldık. Bu yüzden satışa da bu yansıyor bize pozitif olarak dönüş sağlıyor. Şu anda mantarı toplamadan satmaya çalışıyoruz ki sonrasında elimizde kaldıktan sonra çok bir anlamı kalmıyor. Şu an satış olarak güzel oturttuk o durumu hem müşteri talebini tam karşılayabiliyoruz müşterimize yok deme durumumuz olmuyor elimizde mantar kalmıyor güzel dengeyi sağladık çok şükür güzel gidiyor satış açısından.” ifadelerini kullandı.

“Yılda 5 kere hasat yapıyoruz, ortalama 50-55 ton ürün elde ediyoruz”

İHA'nın haberine göre, yılda 5 kere hasat gerçekleştirdiklerinin altını çizen Akça, ortalama bir yılda 50-55 ton ürün elde ettiklerine değinerek, “Aslında burada iklimlendirme burada içeride olduğu için dışarıdaki iklimle çok bir bağlantısı yok içerideki üretimin. Ama biz yaz aylarında Karadeniz’de özellikle doğal mantar da çok çıktığı için yaz aylarında da burada işçi bulmakta zorlandığımız için 2 ay üretime ara veriyoruz. Onun haricinde diğer aylarda üretime devam ediyoruz. Ortalama bir seramızdan 5 kere ürün alıyoruz. İki seramız var bizim, her biri 15 ton kapasiteli her bir seradan da ortalama 5 buçuk ton ürün alıyoruz yani yılda 10 kez ürün almış oluyoruz. Yani yıllık ortalama 50-55 ton arası ürün alıyoruz.” şeklinde konuştu.