Ordu'da serbest piyasada fındığın kilogramı 100 lira oldu

Fındık üreticisi zorlu fındık mesaisi devam ediyor.
Fındıktaki rekolte kaybı fiyatların artmasına neden oldu.
TMO, Giresun kalite için kg başına 84 lira, levant kalite için kg başında 82,50 TL veriyordu.
Serbest piyasa, TMO'nun üreticiyi korumak için belirlediği rakamların üzerine çıktı.
Ordu'da fındığın kilogramının serbest piyasada 100 liradan işlem gördüğü belirtildi.
Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, serbest piyasada fındık fiyatının yükselişinin sürdüğünü söyledi.
"Serbest piyasada 50 randıman fındığın kilogram fiyatı 100 lira"
Sezona 65 liradan başlayan fiyatın hızla yükseldiğine işaret eden Soydan, bugün itibarıyla serbest piyasada 50 randıman fındığın kilogram fiyatının 100 lira olduğunu aktardı.
"Fındığın önü açık"
Üreticilere seslenen Soydan, şöyle konuştu:
Fındığın önü açık. Fiyatta yükselme eğilimi sürüyor. Üreticilerimizden ihtiyacı kadar ve kontrollü şekilde pazara fındık indirmelerini istiyoruz.
Soydan, 50 randıman üzeri fındık fiyatının 100 lirayı geçtiğini kaydetti.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)