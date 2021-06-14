Ordu'da taze ürünler yayla pazarında

Yaylalarımız organik ürünlerin en güvenilen adresleri olmaya devam ediyor. Ordu'nun Kabadüz ilçesinde de yayla ürünlerinin satıldığı yöresel organik pazar açıldı.

Ordu'nun Kabadüz ilçesinde bulunan Yokuşbaşı ve Turnalık Yaylası'ndaki pazar, bu yılki sezonunu açtı.

PAZARDA YOK YOK

Pazarda turşulardan salçalara, kaynamış mısırdan pişmiş patatese kadar yok yok. Yayaya çıkıp alışveriş yapamayanlar için, sadece fotoğraflardan görülenler bile insana adeta "ah o pazar şimdi burada olsa" dedirtiyor.

PAZAR YILIN 6 AYI AÇIK

Yılın 6 ayı açık olan pazarda galdirik, mantar çeşitleri, patates, pancar ve turşu gibi birçok ürünü bulmak mümkün.

“KENDİ TARLAMIZDA YETİŞTİRDİĞİMİZ ÜRÜNLERİMİZİ SATIYORUZ”

Bu pazarda satış yapan Sarıgül Bodur, yaylada satış yapmaya başladıklarını söyledi. Mevsimine göre ürünlerin satışlarını yaptıklarını dile getiren Bodur, "25 yıldır burada satış yapıyorum. Burada yaptığım satışlarla geçimimi sağlıyorum. Yaylamızda kendi tarlamızda yetiştirdiğimiz ürünlerimizi taze bir şekilde satışını yapıyoruz. İnşallah güzel bir sezon geçiririz." dedi.

“FİYATLAR UYGUN”

Pazardan alışveriş yapan Dursun Uzunçakmak, "Yaylada yetişen tüm ürünleri taze taze birinci elden satın alıyorum. Fiyatlar uygun herkese tavsiye ediyorum." şeklinde konuştu.