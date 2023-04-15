Ordu’daki mavi yemiş alanları artırılıyor Tarımsal ekonomik gelir kaynaklarının çeşitlendirilmesi için Ordu'da mavi yemiş üretiliyor. Ordu’da üreticilerin yeni gelir kapısı olan mavi yemişin kilosu 200 ile 250 liradan satılarak ekonomiye katkı sağlıyor.

AA

Ordu Büyükşehir Belediye'nin bir projesi olarak başlatılan mavi yemiş (aronia) ekiminin alınan verim karşısından artırılması planlandı.

Tarımsal ekonomik gelir kaynaklarının çeşitlendirilmesi amacıyla başlattığı çalışmalar meyvelerini verdi.

Büyükşehir Belediyesinin 2020 ve 2021 yıllarında uygulanan projelerle Altınordu, Fatsa, Gölköy, Gülyalı, Gürgentepe, Kabadüz, Kumru, Perşembe, Mesudiye, Ulubey ve Ünye ilçelerindeki 40 üreticiye toplam 12 bin adet mavi yemiş ve 3 bin 500 bin adet aronia fidanı dağıtıldı.

3 bin adet mavi yemiş ve 4 bin 500 adet aronia fidanı dağıtıldı

Üreticilerin ilgisi üzerine projelerin devamı niteliğinde yeni bir çalışmayla yüzde 25 üretici katkılı olacak şekilde 3 bin adet mavi yemiş ve 4 bin 500 adet aronia fidanı dağıtımı sağlandı.

75 dekar alanda kapama bahçeler kuruldu

İl genelinde 75 dekar alanda kapama bahçeler kuruldu.

Kilogramı 200-250 TL arasında alıcı buluyor

Kilogramı 200-250 TL arasında alıcı bulan mavi yemiş üreticilerin de yüzünü güldürdü. Ordu topraklarını seven ve verimin oldukça iyi olduğu mavi yemiş ekonomik getirisi ile üreticileri de mutlu etti.