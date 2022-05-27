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    Ordulu arıcıların besleme için şeker talebi var

    Hava şartları bal verimini olumsuz yönde etkilerken yetiştiriciler şeker talebinde bulundu.
    • 27.05.2022 - 17:40
    • Güncelleme : 27.05.2022 - 18:16
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    Ordulu arıcıların besleme için şeker talebi var

    Ordu Arı Yetiştiricileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Akın Çifçi, arıcılık yapanların zorlu bir yoldan geçtiğini ve girdi maliyetlerinin arttığını dile getirdi.

    Arıcılık Ordu'da önemli bir geçim kaynağı

    İHA'nın haberine göre, Çifçi, Ordu’da 3 bin 500 kişinin arıcılık yaptığını, yaklaşık 10 bin 500 ailenin de geçimini bu sektörden sağladığını belirterek, "Türkiye’de 82 bin arıcı ailesi bu şekilde geçimini sağlıyor ancak ilimiz için arıcılık daha da önemli. 10 ay boyunca arıların peşinde koşan arıcılarımız var. Son zamanlarda girdi maliyetleri ve nakliye sorunları arıcılarımızı zor durumda bırakabiliyor ama temennimiz inşallah bu durumun bal fiyatlarına yansıması." dedi.

    Ordulu arıcıların besleme için şeker talebi var VİDEO

    Ordulu arıcıların besleme için şeker talebi var #1

    “Doğu ve Güneydoğu Anadolu tarafında bal verimi olmadı”

    Akdeniz tarafından olan arıcıların Muş, Erzurum, Sivas ve Yozgat taraflarına çıkmaya başladığıın dile getiren Çifçi, “Doğu ve Güneydoğu taraflarında bir nebze de olsa bal verimi olmuş olsaydı o bölgeye giden arıcılarımız da olacaktı. Narenciye bölgesindeki arıcılarımız da bal verimi pek fazla olmadı. Tokat ve Amasya tarafından olan arıcılarımızda birkaç gündür biraz hareketlilik var. Arılar artık Erzurum, Ağrı, Van, Hakkari, Kars ve Sivas taraflarına gidiyorlar ancak o bölgelere daha bahar gelmedi. Gerçekten baharın gelmemesi de bizim bahar beslemesi için ihtiyacımız olan şeker desteğini artmasına neden oldu.” şeklinde konuştu.

    Ordulu arıcıların besleme için şeker talebi var #2

    "5 Haziran tarihine kadar bahar beslemeleri için şekere ihtiyacımız var"

    Çifçi, arıcıların şubat ayından itibaren bahar beslemeleri için şeker kullandığını belirterek, “Bizim şu anda Doğu ve Güneydoğu Anadolu taraflarına giden arıcılarımız var, şimdiye kadar bir nebze olsun bal almaları gerekiyordu, o bölgelerdeki soğuk hava muhalefetinden dolayı bal gelmiyor. Bundan sonra artık yüksek rakımlı yaylalara çıkıyoruz, 15 Haziran tarihine kadar yine bahar beslemeleri için şekere ihtiyacımız olacak.” ifadelerine yer verdi.

    Ordulu arıcıların besleme için şeker talebi var #3

    Ordulu arıcıların besleme için şeker talebi var #4

    Ordulu arıcıların besleme için şeker talebi var #5


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