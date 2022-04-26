Ordulu baba-oğul Magirus minibüse 300 bin lira harcadı

1996 model Magirus minibüs İstanbul'da uzum yıllar çalıştıktan sonra Sakarya'da hurdaya çıktı. Ordu'da oto yıkamacılık yapan baba-oğul meraklısı oldukları bu aracı 27 bin liraya satın alarak yeniledi.

Meraklısı oldukları eski Magirus minibüsü 27 bin liraya Sakarya'dan alarak üzerine 300 bin lira harcayıp yenileyen Ordu'lu baba oğul, şimdi araçlarının keyfini çıkartıyor.

Eskiden dolmuşçuluk yapılan aracı yenileyen baba-oğulun amacı Magirus'u özel günlerde kiraya vermek.

Minibüsü 27 bin liraya satın aldılar

Ordu’da oto yıkama işi yapan Mertcan ve Soner Acar, meraklısı oldukları 1996 model Magirus minibüsü geçen yıl Sakarya’dan 27 bin liraya satın aldı. İstanbul’da uzun yıllar dolmuş olarak kullanılan minibüs, baba-oğul tarafından zevklerine göre restore edildi.

Yapımı bir yıl sürdü

Yaklaşık bir yıl boyunca yapımı süren ve tamamlandığında vip hale dönüşen araç, toplamda ise 300 bin liraya mal oldu.

“Biz aldığımızda hurda ve çekme belgeliydi”

İHA'nın haberine göre, Mertcan Acar, araçlarının önceden dolmuş hattında çalıştığını ve hurda belgeli olarak aldıklarını belirterek, “Aracımız 1996 model Magirus. Eskiden İstanbul’da dolmuşlarda kullanılan bir araç. Bu aracı internette babam ile dolaşırken Sakarya’da bulduk ve almaya karar verdik. Yaklaşık iki ay bekleyip aracı Sakarya’da yaptırmaya karar verdik. Biz aracı aldığımızda hurdaydı ve çekme belgeli olarak satın aldık.” dedi.

“Bir yılda yaklaşık 300 bin lira harcadık”

Aracı kendi zevklerine göre komple restore ederek topladıklarını ifade eden Acar, “Aracı yaklaşık 1 yılda topladık. İlk başlarda maliyet için ufak rakamlar çıkıyordu ancak sonradan motorundan başlayıp komple iç döşemesine kadar detaylandırınca maddi anlamda da yormaya başladı ancak ne kadar yorsa da verdiğimiz emeğin karşılığını aldık. Yaklaşık 300 bin lira para harcadık.





Araç, Ordu'da tek

Şu anda Ordu’da bu araç tek diyebilirim. Bu bizim keyif aracımız ancak insanların özel günleri için ilerleyen günlerde kiralama yapabiliriz.” diye konuştu.

“Keyifli oldu, görenler heves ediyor”

“Aracı gören ye korna basıyor ya da el sallayıp selam veriyorlar.” diyen Acar, “Bu aracı zaten her zaman kullanmıyoruz, belirli günlerde ve belirli saatlerde şehir turu yapıp, yerine bırakıyoruz. Keyfi olduğundan da aracı satmayı şu an için düşünmüyoruz.” ifadelerine yer verdi.