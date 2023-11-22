Organize yenilenebilir kaynakta rekor kırıldı EPİAŞ, Organize Yenilenebilir Enerji Kaynak Garanti Piyasası kasım kontratlarında rekor kırıldığını duyurdu.

ensonhaber.com

Organize Yenilenebilir Enerji Kaynak Garanti (YEK-G) belgesi, tüketiciye tedarik edilen elektrik enerjisinin belirli bir miktarının veya oranının yenilenebilir enerji kaynaklarından üretildiğine dair kanıt sağlayan ve ihraç edilen elektronik belgeyi ifade ediyor.

YEK-G belgesinin her biri, 1 megavatsaat elektrik üretimine karşılık geliyor.

Enerji Piyasaları İşletmesi AŞ (EPİAŞ), bu belge ile ilgili önemli bir gelişmeyi aktararak, Organize Yenilenebilir Enerji Kaynak Garanti Piyasası kasım kontratlarında rekor kırıldığı bilgisini paylaştı.

"YEK-G piyasasında kasım kontratlarında rekor kırıldı"

EPİAŞ'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeler yer aldı: