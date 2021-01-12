ORKÖY desteklerinden bu yıl 10 bin orman köylüsü yararlanacak

Orman Genel Müdürlüğü, ormandaki ağaç varlığını sağlıklı kullanmak, yakacak için ağaçların kesilmesini önlemek ve orman çiftçisine katkı sunmak için vereceği destekleri açıkladı.

Orman Genel Müdürlüğü, bu yıl orman köylülerine 60 milyon lirası hibe, 240 milyon lirası da kredi olmak üzere toplam 300 milyon lira destek verilmesini planlıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Orman Genel Müdürlüğüne göre, kurum bünyesindeki Orman ve Köy İlişkileri (ORKÖY) Dairesi, buralarda yaşayan vatandaşların durumlarının ekonomik ve sosyal yönden iyileştirilmesi ve gelişimlerinin sağlanması amacıyla çeşitli kredi destekleri veriyor.

KREDİLER FERDİ OLARAK DA KOOPERİTİFLER ARACILIĞI İLE DE ALINABİLECEK

Orman köylüleri, ekonomik ve sosyal maksatlı kredilerden hem ferdi olarak hem de kooperatif yoluyla yararlanabiliyor.

Ferdi destekler, orman köylüsünün refah seviyesini iyileştirmek, odunun yakacak şeklinde kullanımını azaltmak ve istihdama yönelik gelir getirici olarak uygulanıyor.

Kooperatifler ise tarımsal kalkınma, süt işleme tesisi, zeytin salamura tesisi, ormancılık çalışmalarına yönelik iş makineleri, odun dışı orman ürünlerinin değerlendirilmesine yönelik çam fıstığı işleme tesisi, defne kurutma tesisi, kereste fabrikası gibi projeleri için destekleniyor.

ORMAN KÖYLÜSÜ HER YIL AZALIYOR

Yıllar itibarıyla orman köyü sayısı artmasına karşın, köylerde yaşayan insan sayısı azalıyor. Ormancılık istatistiklerine göre, Türkiye'de 2012 yılında 21 bin 549 orman köyünde 7 milyon 332 bin 264 kişi yaşıyorken, 2019 yılında bu sayı 22 bin 941 orman köyünde 6 milyon 970 bin 77 kişi olarak kayıtlara geçti.

GÖÇÜN ÖNLENMESİ DE AMAÇLARDAN BİRİ

Söz konusu ferdi ve kooperatif desteklemeleriyle orman köylülerinin göçünün de engellenmesi planlanıyor.

TÜM ORKÖY DESTEKLERİ FAİZSİZ

Resmi Gazete'nin 8 Ağustos 2020 tarihli sayısında yayınlanan yönetmelik değişikliğiyle tüm ORKÖY destekleri faizsiz hale getirildi. Bu kapsamda tüm projelerde, verilen destek tutarının yüzde 20'sinin hibe olması, kalan tutarın ise proje türüne göre 3 yıl ile 7 yıl arasında değişen sürelerde faizsiz geri alınması planlanıyor.

GEÇEN YIL 250.3 MİLYON LİRA DESTEK VERİLDİ

2019'da 9 bin 341 aileye ve 5 kooperatife 46 milyon 200 bin lira hibe, 184 milyon 300 bin lira kredi olmak üzere toplam 230 milyon 500 bin lira destek verildi. Geçen yıl ise 9 bin 248 aileye ve 2 kooperatife 56 milyon 200 bin lira hibe, 194 milyon 100 bin lira kredi olmak üzere toplam 250 milyon 300 bin lira ödeme yapıldı.

300 MİLYON LİRANIN 10 BİN ORMAN KÖYLÜSÜNE ULAŞTIRILMASI HEDEFLENİYOR

Bu yıl ise 60 milyon lirası hibe, 240 milyon lirası da kredi olmak üzere toplam 300 milyon liranın 10 bin orman köylüsüne ulaştırılması hedefleniyor. Bu yıl yaklaşık 2 bin 500 ailenin sosyal nitelikli, 7 bin 500 ailenin ise ekonomik nitelikli projelerden olmak üzere, toplam 10 bin ailenin ORKÖY desteklerinden faydalanacağı tahmin ediliyor.

LAVANTA YETİŞTİRİCİLİĞİ PROJESİ İLE 16 AİLEYE 330 BİN LİRA DESTEK

Geçen yıl tıbbi ve aromatik bitkilere yönelik olarak Lavanta Yetiştiriciliği Projesi kapsamında da 16 aileye 330 bin lira destek verilmişti.