Orman yangınlarından etkilenen arıcılar destek bekliyor

Orman yangınları ağaçları, tarım alanlarını, seraları tahrip ederken arı yetiştiricileri de mağdur oldu. Yangınlardan etkilenen arıcılar, Tarım ve Orman Bakanlığından destek talep ediyor.

Arıcılıkla uğraşanların etkilendiği orman yangınlarının zararlarını azaltmak için Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği devreye girdi.

Birlik Genel Başkanı Ziya Şahin, ülkenin özellikle Akdeniz kesimini etkileyen orman yangınları nedeniyle arıcılık sektörünün zarar gördüğünü belirtti.

"KAPASİTENİN ÜZERİNDE YERLEŞİME MÜSAADE EDİLMELİ"

Şahin; Edirne, Çanakkale, İzmir, Aydın ve Antalya'daki çam balı üretim alanlarında kapasitenin üzerinde yerleşime müsaade edilmesi çağrısında bulundu.

"ANADOLU'DA ÇAM BALI ÜRETİMİ YAPILAMADI"

Çam balının yılın son bal üretimi olduğunu ifade eden Şahin, bu dönemde arıcıların büyük bir kısmının Anadolu'da bal üretimi yapamadığına dikkati çekti.

"BORÇLAR ERTELENSİN"

Bu yıl ödemesi gelen Tarım Kredi Kooperatifleri ve Ziraat Bankası'na olan borçların, ülke genelini kapsar şekilde ertelenmesi veya affedilmesini öneren Şahin, bu yıla mahsus olmak üzere profesyonel arıcılara sonbahar dönemine girilmeden işletme yaşam desteği verilmesini istedi.

ARICILARIN TALEBİ:

Şahin, diğer taleplerini ise şöyle sıraladı:

"Çam koşnilinin zararlı böcek kategorisinden çıkartılması; saha çalışmaları ile Basra böceğinin adapte olabileceği bölgelerin belirlenmesi ve buradaki Pinus spp. ağaçlarına böceğin transplantasyonunun yapılması; yanan Basralı sahaların yerine bu yıla has olarak Milli Emlak arazilerinin bal üretimine açılması ve Kuşadası Milli Parkı'nın bu yıla özel çam balı üretimi için kullandırılması; Tarım Kredi Kooperatifleri, Atatürk Orman Çiftliği ve Türk Şeker Tarım AŞ, devletimize bağlı kurumlardır. Bu kurumlarımızın, acilen birlikler kanalıyla direkt arıcıdan analizleme ön koşul olmak kaydıyla bal alımı yapması ve piyasanın devlet eliyle regüle edilmesi."