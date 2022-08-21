Bolu’da, mangal yasaklarıyla birlikte rağbetin azaldığı tavuk fiyatları düştü. Marketlerde bütün pilincin kilogram fiyatı 29 liraya kadar düştü.

Kurban Bayramı ile düşüşe geçen beyaz et sektörünü bu defa piknik yasağı vurdu.

Yangın tehlikesi sebebiyle orman alanlarında 31 Ağustos tarihine kadar kamp ve piknik yasağı getirilmesiyle beyaz ette fiyatlar yüzde 70 gerileyerek âdeta dip yaptı.

İndirim marketlerinde bütün pilicin kilogram fiyatı 29 liraya kadar geriledi.

Orman yangınlarından dolayı tavuk fiyatı düştü

Türkiye’nin beyaz et ihtiyacının yüzde 25’inin karşılandığı Bolu’da, orman yangınları sebebiyle getirilen mangal yasakları yaz aylarında tüketimi en fazla olan tavuk fiyatlarını etkiledi.

Piknikçilerin en çok tercih ettikleri beyaz et ürünü olan tavuğa olan rağbetin düşmesi fiyatları da düşürdü.

Ormanlarda mangal yasağının gelmesiyle birlikte tavuk fiyatları dip yaptı ViDEO

"Bizim sektörümüzde arz talep olayı birebir çalışır"

İHA'ya konuşan beyaz et üreticisi Mustafa Aksoy, "Tavuk satışlarını yaz aylarında artması her zaman beklediğimiz olaydır. Çünkü tüketimin çoğunluğu mangalda gerçekleşiyor. İnsanlar günlük yemek yaptığında 100 gramla yetiniyorsa mangalda 250-300 gram yiyebilir. Satışları 3 kat artıran olay mangaldır. Mangalın yasaklanması tavuk satışını durdurdu. Bu da dolayısıyla fiyatlara yansıdı. Bizim sektörümüzde arz talep olayı birebir çalışır. Serbest piyasa tavukçuluk sektörünün olmazsa olmazıdır. Bu fiyatların düşmesine sebep oldu." dedi.