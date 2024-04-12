Orta Doğu'daki gerilim Brent petrolün varil fiyatını artırıyor: 90,51 dolar Brent petrolün ve Batı Teksas türü ham petrolün varil fiyatı tırmanışını sürdürüyor. İsrail'in önceki hafta Suriye'nin Şam kentindeki İran konsolosluğuna yönelik saldırısı bu yükselişi destekledi.

AA

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 90,51 dolardan işlem görüyor.

Dün 90,92 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 89,74 dolar seviyesinde tamamladı.

Brent petrolün varil fiyatı, bugün kapanışa göre yüzde 0,86 artışla 90,51 dolar oldu.

Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 85,92 dolardan alıcı buldu.

Brent petroldeki fiyat artışının Türkiye'deki akaryakıt fiyatlarına nasıl etki edeceği merak ediliyor.

Fiyat artışında arz endişeleri etkili

Fiyatlardaki yükselişte, Orta Doğu'daki gerilimin yol açtığı arz endişeleri etkili oluyor.

İsrail'in önceki hafta Suriye'nin Şam kentindeki İran konsolosluğuna yönelik saldırısının ardından bölgede tansiyonun yükselmesi, küresel petrol rezervlerinin çoğunluğunun bulunduğu Orta Doğu'da daha fazla arz kesintisi yaşanabileceğine yönelik endişeleri beslemeye devam ediyor.

Söz konusu saldırının ardından İran'ın İsrail'e saldırıda bulunacağı ihtimali tartışılırken, tarafların karşılıklı açıklamaları bölgedeki tansiyonun yüksek kalmasına neden oluyor.

İran-İsrail gerginliği

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, başkent Tahran'daki Büyük Musalla Camisi'nde kendisinin kıldırdığı bayram namazının hutbesinde, İsrail'in söz konusu saldırısının ülkesinin topraklarına saldırı anlamına geldiğini ifade etmişti.

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz da X platformundan yaptığı paylaşımda, İran topraklarından İsrail'e saldırı düzenlenmesi halinde karşılık vereceklerini ve bu ülkeyi hedef alacaklarını belirtmişti.

Dün ise İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, isim vermeden üstü kapalı bir şekilde Tahran'ı tehdit ederek "Kim bize zarar verirse biz de ona zarar veririz." ifadesini kullandı.

Fed'in faiz indirimlerine haziranda başlayacağı beklentileri azaldı

Öte yandan, ABD'de mart ayında beklentilerin üzerinde gerçekleşen enflasyon verilerinin ardından, piyasalarda ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine haziranda başlayacağına dair beklentiler azaldı.

New York Fed Başkanı John Williams, yakın vadede para politikasında ayarlama yapılmasına açık bir ihtiyaç olmadığını belirtti.

ABD doları, diğer para birimleri karşısında değer kazandı

Bu durum, ABD dolarının diğer para birimleri karşısında değer kazanmasını sağlarken, petrolü alıcılar için daha pahalı hale getirerek petrol fiyatlarındaki yükselişi kısıtlıyor.

Brent petrolde destek ve direnç konumu

Brent petrolde teknik olarak 90,95 ile 92,48 dolar aralığının direnç, 89,42 ile 87,89 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)