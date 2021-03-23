Oruç Reis Gemisi için takip gemisi hizmeti ihalesi açılıyor

Oruç Reis Gemisi için takip gemisi hizmeti ihalesi açılıyor

MTA Genel Müdürlüğü, Oruç Reis Araştırma Gemisi için takip gemisi hizmet alımını açık ihale usulüyle gerçekleştirecek.

Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdürlüğü, Oruç Reis Gemisi'ne ilişkin bi ihale ilanında bulundu.

MTA'nın ihale ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, Oruç Reis Araştırma Gemisi için takip gemisi hizmet alımı ihalesi, 7 Nisan saat 10.30'da MTA Genel Müdürlüğü toplantı salonunda yapılacak.

YERLİ FİRMALARA AVANTAJ

Yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olan ihalede, yerli istekliler lehine yüzde 20 oranında fiyat avantajı uygulanacak.

TEKLİFLE POSTA YOLUYLA SUNULABİLİR

İstekliler, tekliflerini, ihale tarih ve saatine kadar MTA Genel Müdürlüğü Genel Haberleşme Şube Müdürlüğüne elden veya adrese iadeli taahhütlü posta yoluyla teslim edebilecek.

TEKLİFLERİN GEÇERLİLİK SÜRESİ 60 GÜN

Teklif ettikleri bedelin yüzde 3'ünden az olmamak üzere, kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat verecek isteklilerin, tekliflerinin geçerlilik süresi ise ihale tarihinden itibaren 60 takvim günü olacak.