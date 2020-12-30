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    OSB'ler 2020'de 153 bin yeni istihdam sağladı

    Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu Başkanı Memiş Kütükcü, OSB'lerin 2020'yi, koronavirüs salgınına rağmen üretime açılan 1.428 sahada 153 bin yeni istihdamla kapattığını bildirdi.
    • AA
    • 30.12.2020 - 12:50
    • Güncelleme : 30.12.2020 - 13:03
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    OSB'ler 2020'de 153 bin yeni istihdam sağladı

    Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Memiş Kütükcü, koronavirüs salgınından kaynaklanan üretimdeki olumsuz durumun, temmuzda telafi edildiğini vurguladı.

    OSB'lerin üretim potansiyelinin ölçülmesinde, elektrik tüketiminin veri oluşturduğunu belirten Kütükcü, salgınla üretimde yaşanan şokun nisan ayı elektrik tüketimine de yansıdığını vurguladı.

    OSB ler 2020 de 153 bin yeni istihdam sağladı #1

    “BU SÜRECİ OSB'LER OLARAK HIZLI TOPARLADIK”

    Bu yılın nisan ayında görülen yüzde 33'lük kaybın, enerji tüketiminde en dip nokta olduğunu ifade eden Kütükcü, sözlerini şöyle sürdürdü:

    "Mayıs ve haziran aylarındaki toparlanma ile beraber temmuzda pandemi öncesindeki pozitif alana geçtik hamdolsun. Bu süreci OSB'ler olarak hızlı toparladık. Şu anda geldiğimiz nokta kasım ayında 2019'un aynı ayına göre elektrik tüketimi yüzde 8,4 oranında arttı. Yani salgın öncesinin üzerine çıktık. Temmuz ayından bu yana da üzerindeyiz. Türkiye'de üreticiler, sanayiciler ve OSB'lerde kümelenen sektörümüz, pandeminin olumsuz etkilerini hızla onararak, temmuzdan bu yana salgın öncesinin üstünde bir performansla faaliyetini sürdürüyor."

    OSB ler 2020 de 153 bin yeni istihdam sağladı #2

    14 YENİ OSB'NİN KURULDUĞU YIL İÇİNDE 1.428 YENİ PARSELDE ÜRETİM BAŞLADI

    Kütükcü, hızla toparlanma ve üretimdeki performansın yanı sıra OSB'lerde yatırım hareketliliğinin de sürdüğüne dikkati çekerek, "2020 yılı içerisinde 1.428 yeni parselde üretim başladı. 3'ü tarıma dayalı olmak üzere 14 yeni OSB kuruldu. Son aylarda Konya, Adana, Mersin ve Diyarbakır gibi OSB'lerin tamamında yeni bir yatırım hareketliliği gözleniyor." ifadesini kullandı.

    Sanayi üretiminin, salgın sürecinde de kararlılıkla devam ettiğinin altını çizen Kütükcü, sanayinin salgın öncesinin üzerindeki performansla üretimi aralıksız devam ettirdiğini belirtti.

    OSB ler 2020 de 153 bin yeni istihdam sağladı #3

    OSB'LERDE 153 BİNİN ÜZERİNDE YENİ İSTİHDAM SAĞLANDI

    Kütükcü, OSB'lerin üretim, istihdam ve yatırımla ekonomiye sağladığı katkıya atıfta bulunarak, şunları kaydetti:

    "OSB'ler, Türkiye'nin üretim alanları ve üsleridir. Burada üretim yapan sanayi işletmeleri, doğrudan istihdam oluşturuyor. Buralar, ülkenin istihdam kaynaklarıdır. OSB'lerimiz 2020'de 153 binin üzerinde yeni istihdam sağladı. Pandeminin etkilerini onarmış süreçteyiz. Yeni üretim alanlarımızda, yeni istihdamlarla ekonomiye katkı vermeye devam ediyoruz."

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