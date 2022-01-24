Sanayi sitelerinde yaşanacak elektrik kesintileri için OSB'ler, kendi çözümlerini üreterek iki periyot halinde çalışmaya ve ileriye dönük olarak güneş enerjisi yatırımını şimdiden planlamaya başladı.

İran, "teknik arıza" gerekçesiyle Türkiye’de 10 gün süreyle doğalgaz akışını durdurdu. Gaz tedarikinin durdurulmasıyla birlikte Türkiye genelindeki organize sanayi bölgelerinde (OSB) üç günlük elektrik kesintisi yaşanacak. Sanayi tesislerinin bir araya geldiği oluşumlar olan OSB'ler de yaşanacak üç günlük elektrik kesintisi ile ilgili önlemlerini aldı.

"ÇALIŞMALARI İKİ PERİYODA AYIRDIK"

İstanbul Organize Sanayi Bölgesi (İOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Keskin, “Elektrik kesintisi nedeniyle sanayicilerimizin çalışmalarını iki periyoda ayırdık. Sabah 07.00-13.00, 13.00-19.00 olarak planladık.” açıklamasını yaptı.

OSB’ler elektrik kesintisi nedeniyle güneş enerjisi planlıyor ViDEO

"ARIZA GİDERİLENE KADAR BU DURUMU EN İYİ ŞEKİLDE GEÇİRMEYE ÇALIŞACAĞIZ"

Mustafa Keskin, “Arıza telafi edilene kadar bizler bunu en iyi şekilde geçirmeye çalışacağız.

"BU ARIZALAR BİZE UYARI"

Bu arızalar bize uyarı olmalıdır. O yüzden farklı enerjilere yönelmemiz gerekiyor.

"GÜNEŞ ENERJİSİNE YÖNELİYORUZ"

Güneş enerjisi üzerine ciddi bir çalışma yaptık ve somut bir şey olmasa da planlamasını yapıyoruz.” dedi.

"TASARRUFA YÖNELDİK"

OSB’lerin ülke için çok önemli olduğunu vurgulayan Keskin, çalışmayı iki periyoda bölünce tasarruf edeceklerini belirterek, "Evet, bu bizi sanayicimizi yoracak ama elden gelen bir şey yok.

"ÜRETİCİLERİMİZ BİZLERE RAPORLAR İLETECEK"

Sanayicilerimizin zararlarıyla alakalı ise üreticilerimiz bizlere raporlar iletecekler ve bizlerde bunları yetkili makamlara taşıyacağız.” şeklinde konuştu.

“GÜNEŞ ENERJİSİ ÜZERİNE CİDDİ BİR ÇALIŞMA YAPTIK”

Kendi elektriğimizi üretecek potansiyeli yakalamalarının gerektiğini ifade eden Keskin, “Almanya dünyanın süper gücü ve sanayilerinde güneş enerjisi ile elektrik alıyor. Muhakkak ki barajlarımız önemli ama bizlerin de farklı enerjilere yönelmemiz gerekiyor. Güneş enerjisi üzerine ciddi bir çalışma yaptık. Bu sorunu bir daha yaşamamayı umut ediyorum.” diyerek sözlerini tamamladı.