OSD: ÖTV düzenlemesinin otomotivde yerli payına etkisi oldu

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) Başkanı Cengiz Eroldu, sanayiyi etkileyen çok önemli ulusal uygulama değişikliklerinin de devreye girdiğini anımsatarak, bunların temmuz ayının sonunda devreye giren ÖTV düzenlemesi ve eylül ayının sonunda devreye giren ek mali yükümlülükler olduğunu belirtti.

"YERLİLİK PAYI YÜZDE 24'TEN YÜZDE 30'LARA ÇIKIT"

Temmuz ayında devreye giren ÖTV düzenlemelerinin bir miktar yerli payındaki düşmeyi frenlediğini aktaran Eroldu, şunları kaydetti:

Haziran ayında yüzde 24'lere kadar inmiş olan yerli payı, bu düzenleme sonrasında tekrar yüzde 30'lar seviyesine çıktı. Ek mali yükümlülükleri eylül ayında Türkiye devreye aldı. Burada tabii en önemli konu yükümlülük uygulanmayan ve diğer kapsamında olan birtakım ülkelerin de yükümlülük kapsamına alınması oldu. Bu düzenleme ile birlikte, aslında yükümlülük uygulanmayan Avrupa Birliği (AB) üyesi ve Serbest Ticaret Anlaşması imzalanan ülkeler dışında ülke kalmamış olması.

Tüm diğer diye adlandırdığımız ülkeler, bu yükümlülük kapsamına girmiş oldu. Tabii kendi içinde de motorizasyon gruplarına göre değişiklikler var. Baktığımız zaman aslında içten yanmalı motorlardaki ek vergi oranlarının azaltıldığını görüyoruz. Diğer taraftan, ABD ile olan yüzde 60'lık vergi konusu vardı. Bunun da bu uygulamayla beraber kaldırılması söz konusu oldu. Bu konular çok konuşuldu. Türk otomotiv sanayisine olumlu bir etkisi var mı? Bu tabloya bakınca yok, bunu net bir şekilde söyleyebiliriz.

AB İLE ABD ARASINDAKİ ÇERÇEVE ANLAŞMASI

Eroldu, küresel gelişmelere de değinerek, AB ile ABD arasındaki çerçeve anlaşmanın da otomotiv sanayisini bir miktar etkileyebileceğini dile getirdi.

Her ne kadar Türkiye'nin ABD'ye ihracatı olmasa da bu durumun gelecekte bu tür ihracat çabalarına karşılık olumsuz bir görüntü olduğunu anlatan Eroldu, sözlerini şöyle sürdürdü: