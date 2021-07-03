Osmangazi Köprüsü'den günlük geçen ve garanti edilen araç sayısı

2021 yılının ilk beş ayında köprüden geçiş yapan günlük araç sayısı garanti edilen araç sayısı 40 bini aşarak, 42 bin 134 olarak gerçekleşti.

Geçtiğimiz aylarda CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, sokağa çıkma yasağı uygulandığı gün Osmangazi Köprüsü'nden geçen araçları saymış, "1 saate 15 araç geçti, geçmeyen araçlar için kasadan 3,3 milyar lira çıktı" demişti.

Açıklanan veriler, CHP'li vekilin tezini çürüttü.

GARANTİ EDİLEN ARAÇ SAYISINDAN FAZLA

İstanbul ile İzmir arasındaki ulaşım süresini 9 saatten 3,5 saate indiren ve Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu Projesi'nin en büyük ayağını oluşturan Osmangazi Köprüsü'nden günlük geçen araç sayısı, garanti edilen araç sayısını geçti.

GÜNLÜK GEÇEN ARAÇ SAYISI 42 BİN 134

2021 yılının ilk beş ayına göre, köprüden geçen günlük araç sayısı garanti edilen araç sayısı olan 40 bini aşarak, 42 bin 134 olarak gerçekleşti.

Garanti rakamı geçildikten sonra elde edilen gelirin yüzde 30’u Hazine'ye ait. Bu köprü ve yolların işletme giderleri ise firmaya ait olarak gerçekleşiyor.

2021 YILI GÜNLÜK GARANTİ EDİLEN ARAÇ VE GEÇEN ARAÇ SAYISI

2021 yılının ilk beş ayında köprüden geçiş yapan günlük araç sayısı 42 bin 134. Garanti edilen araç sayısı 40 bin.

Hersek-Orhangazi arası gişelerden geçen araç sayısı 51 bin 998. Garanti edilen araç sayısı 40 bin.

Bursa-Kuzey gişelerden geçen araç sayısı 58 bin 795. Garanti araç sayısı 35 bin.

Bursa Batı-Balıkesir Batı arası gişelerden geçen araç sayısı 33 bin 746. Garanti araç sayısı 17 bin.

Balıkesir Batı-İzmir gişelerden geçen araç sayısı 21 bin 959. Garanti araç sayısı 23 bin.