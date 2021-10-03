Osmaniye OSB’ye muz serası kuruldu

Türkiye'de ilk kez bir organize sanayi bölgesi bünyesinde muz serası kuruldu. Sadece makine seslerinin yükseldiği ve ağır sanayiye dönük bu alanlarda böylesine bir tarım faaliyeti ilk kez görülüyor.

Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müdürlüğü bir ilke imza attı.

OSB’nin yeşil alanının kamyonlarla çekilen topraklarla doldurulması sonucu 20 bin metrekare alana 19 bin metrekaresi kapalı olmak üzere son teknolojinin kullanıldığı muz serası kuruldu.

Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi’nde kurulan muz serasının diğer illere de örnek olması bekleniyor.

HASAT BİR YIL SONRA

Türkiye’de ilk olan proje kapsamında dikimi yapılan 4 bin 600 adet muz ağacından 2022 Eylül ayında ilk hasadın yapılması planlanıyor.

Muz serasındaki çalışmaları yerinde incelemek için ziyaret gerçekleştiren Vali Erdinç Yılmaz, OSB Müdürü Musa Gönül’den sera hakkında bilgiler aldı.

"ÜRÜNLERİN PAZARI HAZIR"

Sera hakkında bilgi veren Gönül, “20 bin metrekarelik bölgede 19 bin metrekarelik kapalı alanda muz serası kurduk. Seraya 4 bin 600 muz fidanı diktik. 2022 yılının Eylül ayında ilk ürünün alınmasını hedefliyoruz. Ürünlerin pazarı da hazır durumdadır.” dedi.

AYNI ZAMANDA SANAYİNİN YEŞİL BİR ALAN OLMASI PLANLANIYOR

Seradaki incelemelerinin ardından konuşan Vali Erdinç Yılmaz, “Sanayi ürünlerinin üretildiği Organize Sanayi Bölgemizin aynı zamanda yeşil olmasını arzu ediyoruz. Çok güzel bir muz serası oluşturduk, güzel sonuçlar alacağımıza inanıyoruz. Son teknoloji ile donatılmış bir tesis oluşturuldu. Osmaniye’mize çok büyük ve güzel bir hizmet olduğunu düşünüyoruz.

CİDDİ GELİR BIRAKACAK

Buradan Organize Sanayi Bölgemize ciddi bir gelir elde edeceğimize inanıyoruz. Organize Sanayi Bölgemizde böyle bir projeyi, OSB Yönetim Kurulu olarak işadamlarımızın da desteğiyle, gerçekleştirmiş olduk. OSB Yönetim Kuruluna ve destek veren işadamlarımıza teşekkür ediyorum. Seranın diğer Organize Sanayi Bölgelerine örnek olacağını düşünüyorum.” dedi