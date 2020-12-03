Türkiye’nin turp ihtiyacının yüzde 70’inin karşılandığı Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde tarladan hasat yapılan turplar, yöre ekonomisine katkısı nedeniyle “kırmızı altın” olarak adlandırılıyor.

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde çoğunluğunu kadınların oluşturduğu işçiler tarafından toplanan turplar, Savrun Çayı'nda yıkanarak temizlenip paketlendikten sonra Türkiye’nin dört bir yanına gönderiliyor.

“YILLIK 100 MİLYON LİRA KATKI SAĞLIYOR”

5 ay süren hasat sezonu boyunca ilçe ekonomisine yıllık 100 milyon lira katkı sağlayan turp hasadında yaklaşık 6 bin kişi istihdam ediliyor.

TURPLAR SAVRUN ÇAYI’NDA YIKANIYOR

İlçede bulunan Savrun Çayı üzerine kurulu turp yıkama ve paketleme havuzlarında yıkanıp paketlenen turplar başta İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirler olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor.

Osmaniye’nin kırmızı altını turp'un hasadı başladı ViDEO

TARLADAN SOFRAYA ZAHMETLİ BİR YOLCULUK

İlçe ekonomisi açısından “bacasız fabrika” olarak da adlandırılan turp, tarladan sofraya zahmetli bir yolculukla ulaştırılıyor. Sabahın ilk ışıklarıyla tarlada başlanan hasat işlemi, şehrin merkezinden geçen Savrun Çayı üzerinde kurulu havuzlarda devam ediyor. Çoğunluğunu kadınların oluşturduğu işçiler, turpları tek tek yıkayarak paketleyip satışa hazır hale getiriyor. Torbalanan turplar kamyonlara yükleniyor.

Savrun Çayı'nın yarım metreye varan soğuk suyunun içerisinde kadın işçiler, günlük 70 lira yevmiye için sabahın ilk ışıklarıyla turp yıkama ve paketleme işine başlıyor.

Turpta yeni sezonun başladığını belirten Kadirli Turp Üreticileri Birliği Başkanı Soner Topalhan, “Sektörümüzde şu anda 6 bin kişi ekmek yiyor.” şeklinde konuştu.