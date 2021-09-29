Oto galerilerdeki araç fiyatları, yetkili bayileri geçti

Galericiler ile yetkili bayilerde satılan araçlar arasındaki fiyat farkları, vatandaşların ceplerini yaktı. Galericiler ile bayilerin anlaşarak piyasaya yüksek fiyattan araç sürdükleri iddia edildi.

Koronavirüs salgını ile üretim zincirinde yaşanan sıkıntılar, çip krizinin de yaşanmasının ile araç sıkıntısını beraberinde getirdi.

ÖTV indirimine rağmen vatandaşlar araç bulmakta zorlandı. Oto galerilerin vatandaşlara verdiği fiyatlar, bayileri geride bıraktı.

Galeri Müdürü Ahmet Elüstün, bayilerden daha yüksek fiyata otomobil sattıklarını kabul ederek şu açıklamalarda bulundu:

“Şu an bayilerden daha yüksek fiyata satıyoruz. Bayilerde sıfır araç bulunamadığı için esnafta daha yüksek oluyor. Çünkü biz sattığımızı yerine koyamıyoruz. Biz yerine koyamadığımız için o yüzden esnafta yüksek oluyor. Bayiler araç temin etmiyor. Araç gelmediği için onlar arz ve talebi karşılayamıyorlar. Bayilere araç geç geliyor. Araç gelmediği için 3-4 ay sonrasına sıra veriyorlar ve yatırdığı paranın üstünü istiyorlar. Fiyat garantisi vermiyorlar. Bu yüzden insanlar dışarılara bakıyor.

ESNAF FİYAT YÜKSELTİYOR, BAYİ FİYAT GARANTİSİ VERMİYOR

Bayide şöyle bir politika var. Esnaf yükselttiği için fiyatları bayi de fiyat garantisi vermiyor. İnsanlar kapora veriyorlar ama 200 bin liralık araç 240 bin lira olunca insanlar almak zorunda kalıyor. Bayide 250 olunca esnafta da 260 bin liraya çıkıyor araba.





“ASLINDA VATANDAŞ FİYATI YÜKSELTİYOR”

Galeride daha ucuz olması gerekmiyor çünkü biz de yüksek fiyattan almış oluyoruz. İnternette fiyatları baz alarak ona göre fiyat yazıyoruz. Bayiler de ilan koyduğu için biz onları baz alarak fiyat koyuyoruz. Aslında vatandaş fiyatı yükseltiyor. Bu şekilde fiyatlar yükseliyor. Bayiler zaten esnafa araba vermiyorlar bayi bizim koyduğumuz fiyatlara göre fiyat yükseltiyor. Doğal olarak bu da esnaf daha pahalı satıyora geliyor."

"TALEP ÇOK FAZLA AMA ARZ DÜŞTÜ”

Otomobil bayisinde satış müdürü olarak çalışan Pınar Bingöl ise galericilere otomobil satmamaya dikkat ettiklerini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Daha yüksek fiyattan satıldığını duyuyoruz. Olmaması gerekir ama araç bulunurluğu az olduğu için insanlar galerilerden tercih ediyorlar. Fiyatlar yüksek olmasına rağmen alışlarını oralardan gerçekleştiriyorlar. Biz mümkün mertebe binicileri süzmeye çalışıyoruz. Gelen müşterilerimiz arasından araçları kullanacak kişileri, satmayacak kişileri seçiyoruz. Nasıl yapıyoruz? Sohbet ederek onları tanıyarak mümkün mertebe onları anlamaya çalışıyoruz. Bunu yapmayan bayiler var, onlardan tedarikini sağlıyorlar. Oralardan kendi alımlarını yapıp, kendi pazarlarına daha yüksek fiyatlarla sunuyorlar. Talep çok fazla ama arz düştü. Dolayısıyla belli oranda sıkıntı oluşuyor.





“GALERİCİ İSTEDİĞİ FİYATTAN SATMA YETKİSİNE SAHİP BİR KURUMDUR”

Fiyat dengelerinde ve araç bulunurluğunda sıkıntılar oluyor. Galerici istediği fiyattan satma yetkisine sahip bir kurumdur. Aracın olmadığı zamanda elinde varsa ürün istediği fiyattan satma yetkisine sahip. Benim 234 bin liraya sattığım ürünü dışarıda 245 bin liraya bir galerici satabiliyor.

Oto galerilerdeki araç fiyatları, yetkili bayileri geçti VİDEO



"BAYİLER GALERİ ARACILIĞI İLE KÂRI BÖLÜŞÜYOR"

Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, galericiler ve bayiler arasında anlaşmalar yapıldığını ifade ederek ÖTV fırsatçılığı olduğunun altını çizdi.

Ağaoğlu, şu sözleri kaydetti:

“Bir ÖTV fırsatçılığı var. Nedir bu ÖTV fırsatçılığı? Biliyorsunuz piyasa canlansın pandemiden sonra ekonomik durumu zayıflayan insanlar da araç sahibi olabilsinler diye kamu otoritesi bir karar aldı. Araçlardaki ÖTV oranlarını indirdi yani devlet vergisinden vazgeçti. Bazı araçlarda bu 45 bin liraya kadar çıkabiliyor. Bunu fırsata çevirmek isteyen kötü niyetli bir kısım bayi, ellerindeki araçları anlaşmalı galerilere veriyorlar o aracın ederi 330 bin lira ise ÖTV indiriminden önceki fiyata galeri aracılığı ile satıyor aradaki kârı da bölüşüyorlar.

“GALERİCİLER İLE YETKİLİ BAYİ ARALARINDA ANLAŞARAK HAKSIZ KAZANÇ ELDE EDİYORLAR”

Ayrıca bazı bayilerde araç yok. Araç olmayınca arz talep gereği fiyat yükseliyor. Galeride sıfır araç ne arıyor? Bayiden alıyor. Neden aldığı belli. Karaborsada satmak için. Yani aslında bayinin satması gereken araç galeriye geçiyor. Galeri o aracın fiyatını yüzde 10 arttırarak tekrar piyasaya sürüyor. Burada bazı kötü niyetli galericiler ile yetkili bayi aralarında anlaşarak haksız kazanç elde ediyorlar."