Otomobilde matrah değişikliği sıfır araca yöneltecek

Otomobilde matrah düzenlemesi öncesinde görüştüğümüz İAÜ Öğretim Görevlisi Yaşar Uysal, yeni düzenlemenin araç alacaklar için sıfır aracı cazip kılacağını belirtti.

Otomotiv matrah değişikliği öncesinde görüştüğümüz İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Görevlisi Yaşar Uysal'la matrah düzenlemesinin tanımı ve uygulamaları hakkında konuştuk.

Aynı zamanda ekspertiz olan Uysal, matrah değişikliği öncesinde piyasada yaşananları Ensonhaber'e aktardı.

"Aracın vergisiz fiyatına matrah denir"

Uysal, matrahın otomobilin vergisiz, fabrika çıkışı, çıplak fiyatı olduğunu söyledi. Yapılan değişikliğin Özel Tüketim Vergisi'nde (ÖTV) yapılan bir değişiklik değil aslında vergi dilimlerinin sınıflandırılması olduğunu vurguladı.

Uygulama için 1 Aralık bekleniyordu

Mahtar değişikliği için 1 Aralık tarihi bekleniyorken uygulama bu sabah itibarıyla Resmi Gazete'te yayınlandı.

Yaşar Uysal, kararın öncesinde yaptığı açıklamalarda 200 bin TL'ye kadar olan araçların yüzde 45'lik dilime gireceğini, 1.600 cm3’e kadar olan araçlarda, matrahı 120 bin TL’yi aşmayan araçlar için ÖTV oranının yüzde 45 olarak uygulandığı, bu limitin 200 bin liraya çıkabileceğini aktarmıştı. Otomobil fiyatlarının düşeceğini de aktaran Uysal, bu indirim 40-60 bin lira arasında olacağını tahmin ettiğini belirtmişti.

Araç almak isteyenler sıfır araca yönelinecek

Uysal, düzenleme öncesinde aracın parasını yatırıp vergi dilimini bekleyenler olduğunu belirterek, araç almak isteyenlerin sıfır araca yönelineceğini belirtmişti.

ÖTV matrahları nasıl değişti

Yeni matrah düzenlemesiyle birlikte, en düşük ÖTV oranı için gerekli olan limit, 120 bin TL'den 184 bin TL'ye çıkarıldı.

Yüzde 80 vergi uygulanan içten yanmalı motorlu araçlarda en yüksek sınır, 200 bin TL yerine 280 bin TL olarak belirlendi.

Elektrik motoru da olanlardan, elektrik motor gücü 50 kilovatı geçip, motor silindir hacmi 1600 cc'yi geçip 1800 cc'yi geçmeyen hibrit motorlu araçlarda da yüzde 45 ÖTV oranı için esas alınan ÖTV matrah eşiği, 130 bin liradan 228 bin liraya ve yüzde 50 ÖTV oranı için esas alınan ÖTV matrah eşiği 210 bin liradan 350 bin liraya yükseltildi.