Otomotiv satış sonrası pazarındaki rakamlar iyileşmeye devam ediyor

Otomotiv satış sonrası pazarında yapılan bir değerlendirmeden, sektördeki satış, üretim ve ihracatın artmaya devam ettiği doğrultusunda veriler yansıdı.

Otomotiv Satış Sonrası Ürün ve Hizmetleri Derneği'nden (OSS), ağustos sektörel değerlendirme anketine göre, ay boyunca sektördeki satış oranları ortalama yüzde 10 arttı.

OTOMOTİV SATIŞ SONRASI YENİ YATIRIMLARA AÇIK

Anket, katılımcı OSS üyelerinin satış ile üretim alanlarında büyüme göstermeleri ve üyelerin gelecek dönemlerde yeni yatırımlara açık olduğunu ortaya koyması açısından önem teşkil etti.

Ankette, katılımcılara "Önümüzdeki 3 ayda yeni yatırım yapmayı düşünüyor musunuz?" sorusu da yöneltildi. Katılımcıların yüzde 54'ünün yeni yatırımlara sıcak baktığı belirlendi.

EYLÜL AYINDA SATIŞ ARTIŞI BEKLENTİSİ ARTTI

Ankete göre, satışlarında yüzde 30 ve 40 oranlarında artış yaşayanların oranı yüzde 10'a yaklaştı. Geçen yılın ağustos ayına göre Ağustos 2020'de yüzde 17'ye yakın artış oldu. Ağustosa göre eylülde yurt içi satışlarında ortalama yüzde 3,53, geçen yılın aynı dönemine kıyasla da yüzde 11'lik artış bekleniyor.

TAHSİLATLAR DÜZENE GİRİYOR

Ankette, katılımcıların, ağustosta önceki dönemlere göre tahsilat durumunu değerlendirmesi istendiğinde; katılımcıların yüzde 33'ü söz konusu sürecin iyiye yönelik olduğunu aktardı.

İSTİHDAM KORUNDU

Ankette, katılımcıların istihdam durumları da mercek altına alındı. Katılımcıların ağırlıklı olarak istihdam oranlarını koruduğu, dağıtıcı üyelerin personel artışının üretici üyelerinin artışının üzerinde olduğu belirlendi.

DÖVİZ KURLARINDAKİ HAREKETLİLİK EN TEMEL SORUN OLDU

Ankete göre, geçen ay gözlemlenen problemlerin başında döviz kurlarındaki hareketlilik geldi ve katılımcıların yüzde 73'ü bu hareketlilikten muzdarip olduğunu belirtti.

Ankette gelecek 3 ayda satış sonrası pazarının gidişat öngörüsüne de yer verildi. Katılımcıların çoğunluğu olumlu ya da olumsuz bir farklılaşma beklemezken, yüzde 26'sı pazarın daha iyiye, yüzde 21'i de daha kötüye gideceğini düşündüğünü aktardı.

ÜRETİCİLERİN KAPASİTE KULLANIMI VE İHRACATI ARTTI

Ağustos ayı anketinde, üretici üyelerin kapasite kullanım oranlarına da yer verildi.

Üretici üyelerin ağustosta kapasite kullanım oranı ortalamasının yüzde 80'e çıktığı, temmuz ayına göre üretimlerinde yüzde 10'luk artış elde ettiği ortaya çıktı. Ağustosta geçen yılın aynı dönemine göre de üretimde yüzde 11,09'luk artış yaşandı.

Üretici üyelerin ağustos ayındaki ihracatlarında artış kaydedildi. Ağustosta bir önceki aya göre yüzde 7, Ağustos 2019'a kıyasla da yüzde 10,47'lik ihracat artışı sağlandı.

SEKTÖRÜN ONLİNE SATIŞ PLATFORMLARINI KULLANMA ALIŞKANLIĞI DÜŞÜK

Tüm dünyada online satış kanalları öne çıkarken, sektöre online perakende satış platformlarını kullanıp kullanmadıkları sorulduğunda, üyelerin dörtte üçünün firmasına ait ya da hizmet aldığı online perakende satış platformu olmadığı tespit edildi. Dağıtıcı üyelerin yüzde 70'e yakını ve üretici üyelerin de yüzde 81'i online platformları kullanmadıklarını belirtti. Üyelerin sadece yüzde 2,4'ü, cirosunun yaklaşık yüzde 40 ila 50'sinin online platformlardan kaynaklandığını belirtti.