Otomotiv satışında tüm zamanların yıllık rekoru! 1 milyonu aştı.. Türkiye'de otomobil ve hafif ticari araç satışı, 2022'nin aynı dönemine göre yüzde 60,8 arttı. 1 milyon 73 bin 982 adet yapılan satışta tüm zamanların yıllık rekoru kırıldı. Benzinli araçlar ise ilk sırada yer aldı.

AA

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD), 2023 yılında otomobil ve hafif ticari araç satış rakamlarını açıkladı.

Yapılan değerlendirmeye göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarının, ilk 11 ayda yıllık bazda yüzde 60,8 büyüdüğü belirlendi.

Bu sonuçla birlikte otomotiv pazarı tarihinde ilk kez 1 milyon rakamı aştı, böylece 1 milyon 73 bin 982 satışa imza atıldı.

Daha önce ise en yüksek satış 983 bin 720 adetle 2016 yılında yapıldı.

Otomobil satışları da yüzde 66,2 arttı

Ocak-kasım ayları arasında otomobil satışları yüzde 66,2 artarak 840 bin 925, hafif ticari araç satışları ise yüzde 43,7 yükselişle 233 bin 57 adet oldu.

Yalnızca kasım ayı bazındaki değerlendirmede ise otomobil ve hafif ticari araç satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 39,8 artarak 115 bin 40'a yükseldi.

Geçen ay otomobil satışları yüzde 54,4 artışla 91 bin 424, hafif ticari araç satışları da yüzde 2,3 yükselerek 23 bin 616 olarak kayıtlara geçti.

10 yıllık kasım ayı verilerine göre yüzde 42 arttı

Otomobil ve hafif ticari araç satışları 10 yıllık kasım ayı ortalamasına göre yüzde 42,6 artarken, artış oranı otomobilde yüzde 47,8, hafif ticaride ise yüzde 25,5 oldu.

Otomobil pazarı segmentlere göre değerlendirildiğinde, pazarın yüzde 89'unu vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu.

Gövde tiplerine göre bakıldığında en çok tercih edilen gövde tipi SUV otomobiller oldu. SUV otomobilleri sedan ve hatchback araçlar takip etti.

Benzinli araçlar ilk sırada

Otomobil satışlarında motor tipine göre bakıldığında benzinli araçlar 561 bin 53 adetle yüzde 66,7 pay aldı. Dizel otomobil satışları 121 bin 511'le yüzde 14,4 paya sahip olurken, otogazlı otomobil satışlarının payı 9 bin 247 ile yüzde 1,1 oldu.

Hibrit otomobiller pazardan 89 bin 13 satışla yüzde 10,6 pay alırken, 11 ayda 60 bin 101 rakamına ulaşan elektrikli otomobil satışlarının pazardan aldığı pay yüzde 7,1 olarak gerçekleşti.

Togg teslimat rekorunu tazeledi

Markaların satış rakamlarına bakıldığında ise Togg, kasımda aylık teslimat rekorunu tazeledi. Geçen ay 4 bin 401, mayıstan bu yana ise toplam 13 bin 572 T10X kullanıcılarla buluşturuldu.

Böylece Togg, 11 ayda elektrikli otomobil satışlarında zirvede yer alırken, onu 11 bin 600 satışla Tesla izledi. ODMD raporunda, Tesla markasına ait verilerin, kamuoyuna yapılan açıklamalar ışığında tahmini olarak belirlendiği kaydedildi.

1993-2023 Ocak-Kasım dönemi toplam otomotiv satışları şöyle;

Yıl 1993: Ocak 33.416 / Şubat 35.184 / Mart 36.840 / Nisan 43.964 / Mayıs 42.508 / Haziran 39.125 / Temmuz 47.101 / Ağustos 12.952 / Eylül 49.565 / Ekim 49.724 / Kasım 49.910 / Aralık 64.782 / TOPLAM 505.071

Yıl 1994 Ocak 39.629 / Şubat 25.035 / Mart 20.848 / Nisan 15.456 / Mayıs 16.856 / Haziran 9.893 / Temmuz 20.879 / Ağustos 11.979 / Eylül 22.811 / Ekim 19.411 / Kasım 21.074 / Aralık 26.624 / TOPLAM 250.495

Yıl 1995 Ocak 10.778 / Şubat / 18.149 / Mart 20.701 / Nisan 16.007 / Mayıs 16.843 / Haziran 21.097 / Temmuz 21.256 / Ağustos 20.520 / Eylül 23.476 / Ekim 24.892 / Kasım 27.607 / Aralık 33.252 / TOPLAM 254.578

Yıl 1996 Ocak 10.851 / Şubat 20.173 / Mart 20.357 / Nisan 23.287 / Mayıs 25.303 / Haziran 22.555 / Temmuz 25.740 / Ağustos 23.760 / Eylül 24.097 / Ekim 29.098 / Kasım 33.164 / Aralık 44.624 / TOPLAM 303.009

Yıl 1997 Ocak 12.672 / Şubat 23.867 / Mart 31.181 / Nisan 30.905 / Mayıs 41.753 / Haziran 38.851 / Temmuz 36.277 / Ağustos 32.702 / Eylül 40.065 / Ekim 51.049 / Kasım 45.473 / Aralık 64.504 / TOPLAM 449.299

Yıl 1998 Ocak 18.186 / Şubat 30.978 / Mart 37.837 / Nisan 30.496 / Mayıs 43.320 / Haziran 38.659 / Temmuz 37.369 / Ağustos 33.916 / Eylül 37.833 / Ekim 34.156 / Kasım 33.699 / Aralık 44.493 / TOPLAM 420.942

Yıl 1999 Ocak 9.246 / Şubat 17.326 / Mart 26.969 / Nisan 32.336 / Mayıs 34.310 / Haziran 37.940 / Temmuz 27.591 / Ağustos 23.922 / Eylül 33.339 / Ekim 33.385 / Kasım 44.710 / Aralık 57.497 / TOPLAM 378.571

Yıl 2000 Ocak 17.382 / Şubat 33.242 / Mart 45.490 / Nisan 49.593 / Mayıs 63.435 / Haziran 64.061 / Temmuz 54.239 / Ağustos 56.674 / Eylül 62.775 / Ekim 66.717 / Kasım 67.013 / Aralık 38.731 / TOPLAM 619.352

Yıl 2001 Ocak 13.173 / Şubat 12.557 / Mart 10.495 / Nisan 13.780 / Mayıs 18.028 / Haziran 19.514 / Temmuz 18.682 / Ağustos 16.560 / Eylül 11.389 / Ekim 10.169 / Kasım 16.349 / Aralık 20.886 / TOPLAM 181.582

Yıl 2002 Ocak 1.689 / Şubat 3.097 / Mart 7.062 / Nisan 11.287 / Mayıs 16.095 / Haziran 13.908 / Temmuz 15.299 / Ağustos 12.355 / Eylül 14.991 / Ekim 16.240 / Kasım 16.109 / Aralık 30.589 / TOPLAM 158.721

Yıl 2003 Ocak 11.012 / Şubat 9.738 / Mart 15.144 / Nisan 18.123 / Mayıs 25.218 / Haziran 27.793 / Temmuz 28.844 / Ağustos 25.437 / Eylül 35.532 / Ekim 45.312 / Kasım 37.632 / Aralık 79.789 / TOPLAM 359.574

Yıl 2004 Ocak 35.821 / Şubat 35.626 / Mart 66.771 / Nisan 71.031 / Mayıs 79.416 / Haziran 58.185 / Temmuz 55.609 / Ağustos 51.069 / Eylül 53.634 / Ekim 51.690 / Kasım 48.215 / Aralık 80.703 / TOPLAM 687.770

Yıl 2005 Ocak 21.320 / Şubat 36.500 / Mart 61.635 / Nisan 58.206 / Mayıs 68.356 / Haziran 61.738 / Temmuz 62.447 / Ağustos 65.234 / Eylül 63.125 / Ekim 57.659 / Kasım 62.462 / Aralık 105.172 / TOPLAM 723.854

Yıl 2006 Ocak 28.098 / Şubat 41.239 / Mart 60.410 / Nisan 64.645 / Mayıs 78.636 / Haziran 54.958 / Temmuz 37.511 / Ağustos 44.039 / Eylül 46.324 / Ekim 36.862 / Kasım 52.359 / Aralık 77.260/ TOPLAM 622.341

Yıl 2007 Ocak 23.117 / Şubat 29.184 / Mart 41.890 / Nisan 42.366 / Mayıs 47.938 / Haziran 48.674 / Temmuz 47.490 / Ağustos 50.558 / Eylül 46.581 / Ekim 52.725 / Kasım 63.313 / Aralık 100.926 / TOPLAM 594.762

Yıl 2008 Ocak 31.527 / Şubat 35.251 / Mart 53.649 / Nisan 47.701 / Mayıs 48.598/ Haziran 46.324 / Temmuz 42.156 / Ağustos 43.670 / Eylül 43.932 / Ekim 32.884 / Kasım 26.253 / Aralık 42.078 / TOPLAM 494.023

Yıl 2009 Ocak 19.606 / Şubat 21.742 / Mart 55.111 / Nisan 52.640 / Mayıs 63.191 / Haziran 61.067 / Temmuz 28.845 / Ağustos 35.609 / Eylül 81.397 / Ekim 21.033 / Kasım 27.962 / Aralık 88.923 / TOPLAM 557.126

Yıl 2010 Ocak 20.095 / Şubat 31.172 / Mart 51.769 / Nisan 54.946 / Mayıs 59.377 / Haziran 60.896 / Temmuz 61.345 / Ağustos 61.764 / Eylül 63.814 / Ekim 73.404 / Kasım 73.962 / Aralık 148.369 / TOPLAM 760.913

Yıl 2011 Ocak 44.892 / Şubat 58.663 / Mart 78.403 / Nisan 77.695 / Mayıs 80.646 / Haziran 81.573 / Temmuz 63.044 / Ağustos 58.406 / Eylül 60.129 / Ekim 69.421 / Kasım 63.657 / Aralık 127.910 / TOPLAM 864.439

Yıl 2012 Ocak 29.545 / Şubat 41.324 / Mart 64.884 / Nisan 62.949 / Mayıs 70.863 / Haziran 71.067 / Temmuz 62.304 / Ağustos 58.148 / Eylül 69.629 / Ekim 59.938 / Kasım 71.710 / Aralık 115.400 / TOPLAM 777.761

Yıl 2013 Ocak 35.523 / Şubat 48.307 / Mart 68.774 / Nisan 73.575 / Mayıs 81.468 / Haziran 74.096 / Temmuz 71.596 / Ağustos 65.043 / Eylül 67.963 / Ekim 58.014 / Kasım 79.301 / Aralık 129.718 / TOPLAM 853.378

Yıl 2014 Ocak 32.670 / Şubat 35.021 / Mart 47.581 / Nisan 53.305 / Mayıs 58.121 / Haziran 60.163 / Temmuz 59.907 / Ağustos 60.199 / Eylül 66.531 / Ekim 66.573 / Kasım 80.621 / Aralık 146.989 / TOPLAM 767.681

Yıl 2015 Ocak34.615 / Şubat 55.331 / Mart 83.302 / Nisan 91.602 / Mayıs 81.542 / Haziran 86.158 / Temmuz 83.836 / Ağustos 82.577 / Eylül 64.025 / Ekim 64.255 / Kasım 84.601 / Aralık 156.173 / TOPLAM 968.017

Yıl 2016 Ocak 32.713 / Şubat 52.825 / Mart 82.948 / Nisan 84.887 / Mayıs 93.904 / Haziran 91.540 / Temmuz 58.533 / Ağustos 71.556 / Eylül 67.593 / Ekim 83.000 / Kasım 122.309 / Aralık 141.912 / TOPLAM 983.720

Yıl 2017 Ocak 35.323 / Şubat 46.965 / Mart 73.802 / Nisan 75.988 / Mayıs 85.422 / Haziran 83.658 / Temmuz 82.297 / Ağustos 72.536 / Eylül 71.352 / Ekim 91.752 / Kasım 100.859 / Aralık 136.240 / TOPLAM 956.194

Yıl 2018 Ocak 35.076 / Şubat 47.009 / Mart 76.345 / Nisan 71.126 / Mayıs 72.755 / Haziran 51.037 / Temmuz 52.734 / Ağustos 34.346 / Eylül 23.028 / Ekim 21.571 / Kasım 58.204 / Aralık 77.706 / TOPLAM 620.937

Yıl 2019 Ocak 14.373 / Şubat 24.875 / Mart 49.221 / Nisan 30.971 / Mayıs 33.016 / Haziran 42.688 / Temmuz 17.927 / Ağustos 26.246 / Eylül 41.992 / Ekim 49.075 / Kasım 58.176 / Aralık 90.500 / TOPLAM 479.060

Yıl 2020 Ocak 27.273 / Şubat 47.122 / Mart 50.008 / Nisan 26.457 / Mayıs 32.235 / Haziran 70.973 / Temmuz 87.401 / Ağustos 61.533 / Eylül 90.619 / Ekim 94.733 / Kasım 80.141 / Aralık 104.293 / TOPLAM 772.788

Yıl 2021 Ocak 43.728 / Şubat 58.504 / Mart 96.428 / Nisan 61.488 / Mayıs 54.734 / Haziran 79.819 / Temmuz 47.849 / Ağustos 58.454 / Eylül 57.141 / Ekim 56.746 / Kasım 60.216 / Aralık 62.243 / TOPLAM 737.350

Yıl 2022 Ocak 38.131 / Şubat 49.652 / Mart 64.267 / Nisan 60.035 / Mayıs 65.167 / Haziran 80.652 / Temmuz 52.206 / Ağustos 48.336 / Eylül 62.084 / Ekim 65.222 / Kasım 82.311 / Aralık 115.220 / TOPLAM 783.283

Yıl 2023 Ocak 50.894 / Şubat 81.148 / Mart 103.929 / Nisan 97.679 / Mayıs 111.556 / Haziran 112.163 / Temmuz 113.959 / Ağustos 89.454 / Eylül 96.793 / Ekim 101.367 Kasım 115.0 / TOPLAM 1.073.982

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)