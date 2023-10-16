Otomotivde 9 ayda 1 milyonluk üretim sınırı aşıldı OSD, otomotiv sektörünün 9 aylık üretim, satış ve ihracat verilerini değerlendirerek yaşanan gelişmelerin sevindirici olduğunu dile getirdi.

AA

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) Başkanı Cengiz Eroldu, otomotivde üretim rakamlarının koronavirüs salgını öncesindeki rakamlara geri döndüğüne yönelik açıklama yaptı.

Eroldu, otomotiv sektöründe yılın 9 aylık dönemindeki ivmenin ilk 6 aydakine paralel gittiğini ve 9 ayda üretimin 1 milyonun üzerine çıktığını dile getirdi.

Sektördeki tablo sevindirici olmakla birlikte iç pazardaki yerli payının artırılması çabaları da dikkat çekiyor.

"Kapasite kullanımımız yüzde 7 arttı"

Kapasite kullanımında da iyileşme görüldüğünü, bunun özellikle ihracat tarafından desteklendiğini kaydeden Eroldu, şu değerlendirmede bulundu:

Kapasite kullanımımız yüzde 7 artarken, aynı seviyede 9 ayda ihracatımızda adet olarak yüzde 7 arttı. Tutarsal olarak ihracatımız daha fazla artıyor. Bu da sattığımız ürünlerin teknolojik seviyelerinin daha yüksek olmasından da kaynaklanıyor. Dolayısıyla tutar olarak da 26,2 milyar dolarlık bir ihracat seviyesine ulaştık. İç pazar 9 ayda oldukça iyi bir mertebede devam ediyor. Toplamda ağır vasıta dahil yüzde 63'lük iç pazar artışını görüyoruz.

"Otomobilde iç pazarda yerli payı azalıyor"

Eroldu, bu olumlu tablonun ekonomiyi desteklediğini ancak iç pazardaki yerli payının sürekli azalmasının olumsuz olduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

Yerli araçların payı bizim için önemli. Çünkü hep konuşuyoruz, Türkiye'de otomotiv sanayisinin sürdürülebilirliği ve devamlılığı açısından iç piyasadaki satışlarımız bizim için önemli. Bizler yalnızca ihracata yönelik projelerle ayakta kalamıyoruz. Bu, çok uzun yıllardan beri hep altını çizdiğimiz bir konuydu. O yüzden Türk otomotiv sanayisinin belirli bir iç pazar satışını koruyor olması önemli ama burada da kayıplara uğradığımızı görüyoruz. Toplam araçlarda geçen sene yüzde 45 olan yerli üreticilerin payı bu sene maalesef yüzde 37'lere gerilemiş durumda. Tabii burada en önemli faktör otomobil. Otomobilde de yüzde 39'dan yüzde 31'e giden bir yerli payı payımız var.

"Avrupa'dan devam eden bir talep görüyoruz"

Avrupa'dan da şu anda devam eden bir talep olduğunu dile getiren Eroldu, şu ifadeleri kullandı:

Aslında iç piyasada belki zayıflayacak diye bir beklenti var ama zayıflamadığını da aylık rakamlarda görüyoruz. Yani eylül kapanışını gördük hep beraber aslında kuvvetli bir iç piyasa var. Ekimde de bunun paralel bir şekilde devam edeceğini görüyoruz şu anda. Paralelde üretimde de yine 1,5 milyonluk adetlere yaklaşım öngörüsü var üyelerimiz tarafından. Bu da yüzde 10'un üzerinde geçen seneye göre bir artış demek. Yani hem iç piyasa büyümesi hem de ihracatın büyümesi aslında otomotiv sanayisinin rakamlarını 2023 yılında destekliyor görüntüsü var. Bunu net olarak görüyoruz. Bunlar da tabii hem ülke açısından hem de sanayimiz açısından son derece olumlu. Genel bir değerlendirme yapmak istersek aslında önemli konu 9 ayda 1 milyonluk üretim sınırını açtık. Bu ne demek? Bu pandemi öncesindeki üretim rakamlarımıza geri döndük demek. Aslında bu son derece olumlu üretimimiz açısından.

"İhracatımız 34-35 milyar dolar aralığında olabilir"

Açıklamasında otomotiv ihracatının bu yıl 35 milyar dolara ulaşabileceğine işaret eden Eroldu, şöyle konuştu:

Rakamlarda gördüğünüz gibi iyi bir trendimiz var ihracat tarafında. Şu anda 26 milyar dolardayız. Üç ay var. Eylülde 2,9 milyar dolarla kapattık. Yakın bir yerlerde kapatırız. 34-35 milyar dolar aralığında olabilir gibi duruyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)