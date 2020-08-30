Otomotivde ÖTV değişikliği

Otomotivde ÖTV değişikliğini içeren karar resmi gazetede yayınlanırken, vergi değişikliği "düşük motora indirim, yüksek motora zam" şeklinde yorumlandı.

1600 motora kadar olan araçlarda ÖTV oranı aynı kaldı ancak matrah değişti.

Özel tüketim vergisi matrahı 70 bin liraya kadar olan araçlarda matrah 85 bin liraya çıkarılırken, ÖTV oranı yüzde 45 olarak korundu.

70 BİN-120 BİN LİRA ARASI

ÖTV matrahı 70 bin TL ile 120 bin TL olan araclarda matrah 85 bin ile 130 bin TL arasında çıkarılırken, ÖTV oranı yüzde 50 olarak korundu.

1600-2000 MOTOR ARASI

Ancak motor silindir hacmi 1600 ile 2000 arasında olan araçlarda yüzde 60 olan ÖTV oranı yüzde 80'e çıktı.

2000 MOTOR ÜSTÜ

2000 motor üstü araçlarda yüzde 100 ile yüzde 160 arasında olan ÖTV oranı yüzde 130 ile yüzde 220'ye çıkarıldı.