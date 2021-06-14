Otomotivde toplam üretim 5 ayda yüzde 28 arttı

Otomotiv Sanayicileri Derneği 2021 yılı Ocak-Mayıs döneminde ait üretim ve ihracat verilerini paylaştı.

Otomotiv Sanayicileri Derneği'nin (OSD) verilerine göre, 2021 yılı Ocak-Mayıs döneminde toplam üretim yüzde 28 ve otomobil üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 23 oranında arttı.

Bu dönemde, toplam üretim 532 bin 441 adet, otomobil üretimi ise 353 bin 580 adet düzeyinde gerçekleşti.

TOPLAM PAZAR YÜZDE 74 GENİŞLEDİ

2021 yılı Ocak-Mayıs döneminde toplam pazar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 74 artarak 328 bin 679 adet düzeyinde yaşandı. Bu dönemde otomobil pazarı ise yüzde 69 oranında arttı ve 247 bin 977 adet oldu.

TİCARİ ARAÇ GRUBUNDA ÜRETİM ARTIŞI YÜZDE 40 OLDU

Ticari araç grubunda, 2021 yılı Ocak-Mayıs döneminde üretim yüzde 40 seviyesinde artarken, ağır ticari araç grubunda yüzde 86 oranında, hafif ticari araç grubunda yüzde 37 oranında arttı. 2020 yılı Ocak-Mayıs dönemine göre ticari araç pazarı yüzde 90, hafif ticari araç pazarı yüzde 83 ve ağır ticari araç pazarı yüzde 130 yükseldi.

TOPLAM OTOMOTİV İHRACATI ADET BAZINDA YÜZDE 18 ORANINDA YÜKSELDİ

2021 yılı Ocak-Mayıs döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre, toplam otomotiv ihracatı adet bazında yüzde 18 oranında, otomobil ihracatı yüzde 10 oranında arttı. Bu dönemde, toplam ihracat 391 bin 70 adet, otomobil ihracatı ise 256 bin 621 adet düzeyinde gerçekleşti.

TOPLAM OTOMOTİV İHRACATI DOLAR BAZINDA YÜZDE 37 ARTTI

2021 yılı Ocak-Mayıs döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre, toplam otomotiv ihracatı dolar bazında yüzde 37, euro bazında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 26 arttış gösterdi.

TOPLAM OTOMOTİV İHRACATI 12.3 MİLYAR DOLAR

Bu dönemde toplam otomotiv ihracatı 12 milyar 300 milyon dolar olarak gerçekleşirken, otomobil ihracatı yüzde 22 artarak 4 milyar 200 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti. Euro bazında otomobil ihracatı ise yüzde 11 artarak 3 milyar 500 milyon euro seviyesinde gerçekleşti.