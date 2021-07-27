Otoyol yatırımları turizmi destekliyor

Koronavirüs salgını ile birlikte seyahat kısıtlamaları yaşanınca ülke ekonomileri de geri adım attı. Normalleşme ile birlikte harekete geçen turizmin bir itici gücü de modern otoyollar oldu.

Bir ülkede seyahat etmenin en büyük destekleyicisi ulaşımın modern ve sağlıklı olması. Türkiye'de turizm tüm ülke geneline yayılmışken ulaşımda önemli katkısı olan büyük otoyol yatırımları da sektörü rahatlattı.

"BÜYÜK YATIRMLAR TURİZMİ HAREKETLENDİRDİ"

İstanbul Kamu Özel Sektör İşbirliği Mükemmellik Merkezi Başkanı Eyüp Vural Aydın, Kuzey Marmara Otoyolu, İstanbul-İzmir Otoyolu ve Avrasya Tüneli gibi büyük yatırımların turizmi de hareketlendirdiğini söyledi.

"YENİ YOLLAR MESAFELERİ KISALTINCA, SEYAHAT SAYISI DA ARTTI"

Aydın, Kuzey Marmara Otoyolu, İstanbul-İzmir Otoyolu ve Avrasya Tüneli gibi büyük yatırımların turizmi hareketlendirdiğini belirterek, "Şehirlere yeni yollar sayesinde daha kısa mesafede ulaşılmasıyla seyahat edenlerin sayısı da arttı." ifadesini kullandı.

"SON YILLARDA YOL YATIRIMLARI HIZLANDI"

Aydın, son yıllarda yol yatırımlarının hız kazandığını, üstün teknolojiyle donatılan yollar sayesinde mesafelerin kısaldığını bildirdi.

"MARMARA VE EGE'DEKİ İLLERDE HAREKETLİLİK HIZ KAZANDI"

Aydın, büyük yatırımlar sayesinde özellikle Marmara ve Ege bölgelerindeki illere doğru hareketliliğin hız kazandığını belirterek, şu açıklamalarda bulundu:

"Kamu-özel sektör iş birliği projelerinin temel hedeflerinin başında, makro ekonomiye katkı sağlamak, insan hareketliliği sayesinde yatırım güzergahlarında turizmi canlandırmak ve en önemlisi bölgeler arası geçişkenlikle birlikte yerel kalkınmaya fayda sağlamak bulunuyor.

DOĞAYA VE DENİZE ULAŞIM ÇABASI ARTTI

Dünyayı etkisi altına alan salgın sonrasında da doğaya ve deniz kenarlarına olan ilgi artış gösterince söz konusu otoyollarla birlikte doğaya ve denize ulaşım hızlandı. Uzun soluklu kalkınma hedeflerinin çıktılarını önümüzdeki yıllarda daha çok hayatımızda göreceğiz ve altyapı yatırımlarının önemi daha iyi anlaşılacak."

"MESAFELERİN KISALMASI TÜM EKONOMİYE KATKI SUNUYOR"

Aydın, kamu-özel sektör iş birliklerinin bugün dünyanın birçok ülkesinde uygulandığının altını çizerek, bunun çok sayıda faydalarının görüldüğünü, özellikle ulaşım konusunda mesafelerin kısalmasının tüm ekonomiye önemli bir katkı sunduğunu bildirdi.

"KUZEY MARMARA OTOYOLU İLE MESAFELER KISALDI"

Eyüp Vural Aydın, Silivri'den başlayan ve Sakarya Akyazı'ya kadar uzanan Kuzey Marmara Otoyolu'nun geçtiği Kocaeli ve Sakarya gibi illerde arsa fiyatlarının arttığından bahsederek, Anadolu Yakası'ndan Sakarya Akyazı'ya kadar olan mesafenin 1 saat 15 dakikaya kadar düştüğünü anlattı.

"YAZLIK SAYISI ARTTI"

Ulaşımın hızlanması sonrası Sakarya ve Kocaeli'de yatırım yapmak isteyenlerin sayısının da arttığını kaydeden Aydın, bölgede arsa ve konut satışlarında artış yaşandığını, Silivri, Marmara Ereğlisi, Selimpaşa gibi noktalarda yazlık sahibi olanların sayısının yükseliş gösterdiğini bildirdi.

"İSTANBUL-İZMİR OTOYOLU SAHİL BÖLGELERİNE GİDİŞ YOLU OLDU"

Aydın, salgın süresince araçlarıyla seyahat etmeyi tercih eden tatilcilerin ve iş insanlarının sahil bölgelerine gidip dönerken İstanbul-İzmir Otoyolu'nu kullandığını belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Otoyolun sağladığı güzergah sayesinde güvenli ve daha kısa sürede seyahatlerini gerçekleştirdiler, yazlık mekanlarından çalışma hayatlarına devam ettiler. Yerli turist uçak kullanmadan, turizm bölgelerine rahat bir şekilde ulaşmaya başladı. Osmangazi Köprüsü'nü geçtikten hemen sonra yer alan Bursa, Balıkesir gibi illere günübirlik ziyaretler arttı. Bölgedeki esnaflar, salgın öncesinde insan trafiğinin yol sayesinde artmaya başladığını belirtiyordu. Salgın sonrası eski günlere hızla dönebilmeyi umut ediyoruz."

"İZMİR'DE İÇ TURİZM HAREKETLENDİ"

Aydın, İstanbul-İzmir Otoyolu sayesinde İzmir'e giden yerli turist sayısında artış yaşandığını belirterek, İzmir ve çevresinde faaliyet gösteren turizmcilerin bu yolun çok faydasını gördüğünü belirttiğini anlattı.

Otoyolu özellikle kalabalık ailelerin tercih ettiğini kaydeden Aydın, "İzmir çevresinde yerli turistin çok sevdiği Çeşme, Alaçatı, Foça, Kuşadası, Bodrum gibi turizm merkezlerine özellikle İstanbul'dan daha fazla tatilci bekleniyor. İstanbul'un yanı sıra Bursa, Balıkesir gibi bu yol üzerinde yer alan vatandaşlar da İzmir'e daha sık gitmeye başladı. Bu hem turizmi hem de şehirdeki ticaret hayatını besliyor." ifadelerini kullandı.

"AVRASYA TÜNELİ TURİZMİN KALBİNDE ETKİLİ"

Avrasya Tüneli'nin trafiği rahatlatması dışında çok farklı bir etkisinin daha görüldüğünü aktaran Aydın, şu açıklamalarda bulundu:

"Avrasya Tüneli sayesinde İstanbul'da turizmin kalbi konumunda olan Sultanahmet ile Anadolu Yakası'na olan mesafe 15 dakikaya indi. Anadolu Yakası'nda Göztepe-Kartal hattında milyonlarca liralık yatırımla hayata geçirilen oteller de Avrasya Tüneli sayesinde her yıl milyonlarca turistin geldiği Sultanahmet'e komşu oldu. Anadolu Yakası'nda hizmet veren otellerin yöneticileri, tünelin devreye girmesiyle turist akışının hızlandığını bildiriyor. Çünkü ulaşım çok hızlandı ve kolaylaştı. Ayrıca turistler için Bağdat Caddesi'nde rahatça alışveriş yapma imkanı doğdu."