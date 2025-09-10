OVP hedefine göre emekli ve memurların maaş hesaplaması

Emekli ve memurların zam oranları şekillenmeye başladı.

Orta Vadeli Program'ın (OVP) açıklanmasıyla birlikte enflasyon hedefleri de belli oldu.

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kök aylıkları, ocak ayında, 2025'in ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında artırılacak.

Buna göre 2026'nın Ocak ayında, emeklilerin, OVP'de açıklanan yüzde 28,5'lik yıl sonu enflasyon tahminine göre yeni maaş artışları şekillendi.

2 AYLIK TÜFE: YÜZDE 4,4 (KESİN)

Şu ana kadar zam oranını gösterecek bu 6 aylık veriden ikisi belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu, temmuz Tüketici Fiyatları Endeksi'ni (TÜFE) yüzde 2,06, ağustos enflasyonunu yüzde 2,04 olarak açıkladı. Böylece temmuz-ağustos enflasyonu yüzde 4,14 çıktı.

6 AYLIK TÜFE: YÜZDE 10,14 (BEKLENTİ)

OVP'de açıklanan 2025 yıl sonu enflasyon hedefi olan yüzde 28,5'in gerçekleşmesi halinde, yılın ikinci yarısındaki TÜFE artışı yüzde 10,14 olacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıklarında bu tahmin gerçekleşirse 2026'nın ilk ayında yüzde 10,14 artış yaşanacak.

OCAK 2026'DA EMEKLİ MAAŞI BEKLENTİSİ: 18 BİN 593 LİRA

OVP'deki tahmine göre emeklilerde en düşük ödeme 16 bin 881 liradan 18 bin 593 liraya çıkabilecek.

Emeklilerin ocakta yüzde 10,14 zam alması durumunda emekli maaşları şöyle şekillenecek:

17 bin TL alanın maaşı 18 bin 724 liraya yükselecek.

20 bin lira alanın maaşı 22 bin 28 liraya yükselecek.

30 bin lira alan emeklinin maaşı 33 bin 42 liraya yükselecek.

MEMURLARIN MAAŞLARI NASIL ŞEKİLLENECEK?

OVP'deki yüzde 28,5'lik yıl sonu enflasyon hedefiyle birlikte yaklaşık 6,5 milyon memur ve memur emeklisinin de 2026'nın ocak ayında alacağı zam hesaplandı.

TOPLU SÖZLEŞMEDEN GELEN ZAM

8. Kamu Toplu Sözleşmesi'nde 2026 yılının ilk zammını yüzde 11 zam ve 1.000 lira taban aylık artışı olarak belirledi.

ENFLASYON FARKI İLE BİRLİKTE ZAM ORANI: YÜZDE 16,44

Memur ve memur emeklilerinin maaşında ayrıca enflasyon farkı da hesaplanıyor. Yüzde 28,5'lik enflasyon hedefine göre memurların ve memur emeklilerinin enflasyon farkı yüzde 4,9 oldu. Bu rakama yüzde 11'lik ocak zammı da eklendiğinde toplam yapılacak zam oranı yüzde 16,44'e ulaşacak.

ŞU ANDAKİ MAAŞLAR

Temmuz 2025'te aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 43 bin 726 liradan 50 bin 503 liraya, en düşük memur emekli aylığı 19 bin 617 liradan 22 bin 671 liraya yükseldi.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI: 59 BİN 805 LİRA

Bu tahmin gerçekleşirse yüzde 16,44'lük zam oranı ve taban aylık 1.000 lira artışıyla en düşük memur maaşı Ocak 2026'da 59 bin 805 liraya yükselecek.

EN DÜŞÜK MEMUR EMEKLİSİ MAAŞI: 27 BİN 398 LİRA

En düşük memur emeklisi aylığı ise bu tahmine göre 27 bin 398 liraya çıkacak.